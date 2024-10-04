北市里長完成里內家戶動物調查 曝都會大樓飼養寵物樣貌 第1名大超車

台北市高樓林立，人口密度高，要清楚住戶生態已經很難，更何況了解大樓飼養寵物情況。北市萬華區新和里長邱惠雯利用幾個月時間，針對7743名居民、63棟集約式大樓，完成1747戶家戶動物調查，揭開都會大樓飼養寵物樣貌，社區裡最多人飼養的是狗狗，占50.6%，其次是貓，占32%，第三名則是鳥，占5.8%。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治表示，根據農業部電話抽樣調查，台灣家犬、家貓飼養數量已經高達的279萬，其中犬約148萬、貓約131萬隻，全國飼養寵物戶數達28.3%，平均3至4戶就有一戶飼養寵物，養非犬貓種類寵物之戶數也逐年上升。然而因為犬貓絕育跟植晶片無法100%落實，加上棄養走失等因素，遊蕩犬貓問題一直存在，如何掌握社區家中飼養動物現況，在執行上是很大課題。動督盟近年積極倡議由村里長對社區家戶進行動物調查，去年完成4個里的試辦，今年還有5個里試辦中。

邱惠雯指出，新和里總人口數7743人，分散在2498戶、共七大社區，63棟電梯大樓。這次調查，在有限時間與人力下，完成1747戶，有3成因為拒訪、人不在與空戶。調查中有243戶（14%）飼養動物，比例略偏低。社區住戶有養7種動物，分別是犬123戶，占半數50.6%，貓78戶32%排列第二，之後分別是鳥14戶5.8%、魚12戶4.9%、鼠7戶2.9%、烏龜5戶2.2%、兔子4戶1.6%。

寵登與絕育部分，123戶飼養犬149隻，有絕育103隻、69％，高於農業部最近一次調查的66.4%，植晶片106隻、71%。貓的部分，78戶94隻中，有絕育63隻67%，高於農業部最近一次調查50.7%。有植晶片48隻51%，社區還有很大進步空間。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，村里或社區進行家戶動物調查的5大好處，包括清楚社區動物分佈情況，有防疫與公安上的重要性；透過調查過程進行動保與生命教育；透過正確觀念引導，提升動物福利，也可透過社區交流聯誼、促進情感，最重要一點則是源頭管控，落實犬貓絕育植晶片保護動物，避免走失意外的遺憾。同時，動督盟也架設了「我們的動保幸福社區～社區動保網」網站，提供村里長與社區幹部推動「社區動保」資訊與資源。