北運受阻菜價又高漲 農糧署估5日運輸恢復正常

颱風山陀兒警報解除，今天台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價反而重回高價，且交易量僅約754公噸，明顯不及1000公噸。農糧署說，昨天還在颱風警報，影響北運，明天運輸恢復正常。

農業部農糧署官網顯示，台北果菜批發市場3日交易均價每公斤新台幣48.8元，回到相對正常區間；4日颱風警報解除，反而重返10位數5字頭高價區，每公斤55元。且3日還在颱風警報，所以交易量僅約807公噸，但是4日已解除，交易量繼續下降到約754公噸，明顯不及1000公噸。

農糧署副署長姚志旺接受中央社記者電話訪問時說，因為昨天（3日）還在颱風警報，所以產區蔬菜北運作業受影響，交易量才會繼續減少，加上買氣回升，所以菜價又上揚。

不過他也說，蔬菜主要產區在中部，受風災影響不大，預計明天運輸作業可正常，交易量就會恢復正常。

不過蔬菜零售價尚未明顯回到風災前的價位，有超市的高麗菜一顆仍要139元，半顆70元左右。