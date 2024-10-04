預測失準影響颱風假決策？氣象署：能理解縣市政府有更周延考量

山陀兒颱風路徑多變，中央氣象署對於登陸時間、地點預測一再更動，讓外界質疑失準，不少縣市甚至在未列入警報範圍期間即停止上班上課，引發爭議。中央氣象署預報中心主任陳怡良今表示，秋颱的預測常會面臨導引氣流不如明確、容易跟環境產生交互作用影響，能理解縣市政府有更周延考量，氣象資料只是地方參考的一部分。

陳怡良說，颱風警報期間都是每3小時更新一次風雨警報單，甚至每小時更新，就是為了提供最即時資訊、更精確資料。其實外界有些報導並非事實，山陀兒颱風發布警報後不久，暴風圈就涵蓋東南部陸地，只是秋天颱風常會面臨2個問題，1個是導引氣流不如夏天明確及肯定，所以路徑預報難度高，另一個是容易跟環境，如東北季風產生交互作用影響。

至於氣象署與縣市政府溝通，陳怡良表示，山陀兒颱風是第一次舉行3次縣市政府視訊會議，直接告訴縣市政府最新颱風動態，氣象署也理解縣市政府有更周延考量，氣象資料只是他們參考的一部分，地方有更多考量去決定防救災決策，這部分氣象署一向都是尊重，並盡可能提供協助。

對於基隆市今天正常上班上課，但一早就傳出多處坍方，是否與氣象署預測不符？陳怡良指出，對於不同劇烈災害天氣，現今科技的預報能力有所不同，尤其是對於短延時強降雨，或是颱風期間單一雨帶帶來的瞬間強降雨，全世界目前對這種狀況的提前預報都較有限，所以氣象署多會以監測彌補預報能力不足，縣市政府可以依據氣象以外的其他考量決策。