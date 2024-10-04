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山陀兒颱風是「特殊個案」 創5大紀錄 氣象署慶幸1情況

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
昨天山陀兒颱風影響，高雄市三多一路的行道樹被強風吹得七零八落，樹枝散落在道路。記者黃義書／攝影
昨天山陀兒颱風影響，高雄市三多一路的行道樹被強風吹得七零八落，樹枝散落在道路。記者黃義書／攝影

山陀兒颱風造成北部、東半部及南部局部地區劇烈風雨，中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，基隆昨天更出現日雨量408毫米，創下歷史新紀錄。警報期間高雄汕尾、仁武最大陣風達15級，十分驚人。此外，山陀兒從南邊往西南部陸地登陸，行走路徑較罕見，也是第一個10月在高雄登陸的颱風，是較為特殊個案，且其也是登陸前警報時間最久的颱風。

陳怡良表示，山陀兒颱風行走路徑較罕見，從南邊往西南部陸地登陸，上一個這樣登陸的是1977年的賽洛瑪颱風，當時對南部造成非常大傷害。此外，山陀兒也是第一個10月在高雄登陸的颱風，是較為特殊個案，且由於它移動速度緩慢，發布警報後歷經4天4小時才從高雄登陸，也是登陸前警報時間最久的颱風。

此外，陳怡良說，2017年起針對颱風近中心影響區域達平均風力12級、陣風14級，就會發布強風告警，2017年以來發布近20次，其中山陀兒就發布3次，這也是第一次針對高雄發布強風告警。

山陀兒颱風此次對北東及南部局部地區影響最大，陳怡良表示，基隆昨天日雨量達408毫米，創下新紀錄，超過1980年熱帶性低氣壓帶來的351毫米累積雨量；從29日累積至今早，累積雨量最多的是台東利嘉林道有1713.5毫米，其他像是屏東大漢山也有1570毫米、新北瑞芳1067.5毫米、花蓮清水林道970.5毫米。

陳怡良說，山陀兒颱風直接從高雄登陸，為南部地區帶來非常大的風，期間最大陣風為高雄汕尾、仁武15級強陣風，屏東琉球嶼也有14級，東吉島、蘭嶼有12級，彭佳嶼有11級，新屋、成功、澎湖則有10級，影響顯著。

氣象署從9月29日發布海警、9月30日陸警，直到今天清晨解除警報前，氣象署共發布40次颱風警報。陳怡良表示，期間發布36報豪大雨特報，其中有一半有提醒到超大豪雨區域，另也發布41報大雷雨即時訊息，涵蓋基隆、新北、宜蘭、台東、高雄及屏東都有發布細胞訊息。

陳怡良說，山陀兒颱風9月29日中午一邊接近台灣、一邊增強為中度颱風，並朝巴士海峽移動，氣象署9月30日周一凌晨發布陸上警報，其暴風圈就逐漸涵蓋台灣陸地，進入巴士海峽後，逐漸往台灣西南方移動，過程中移動速度緩慢，並伴隨短暫滯留現象，1日凌晨增強為強颱，也是其生命期最強的時候，最強風速達每秒55公尺，最大暴風半徑有220公里。

陳怡良也說，所幸山陀兒移動速度緩慢，全盛時期是在海面上，周三起強度逐漸減弱，昨天中午以中度颱風強度在高雄小港區登陸，對西南部陸地造成顯著影響，今天清晨減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也同步解除颱風警報。

山陀兒颱風侵襲回顧。圖／中央氣象署提供
山陀兒颱風侵襲回顧。圖／中央氣象署提供
山陀兒從南邊往西南部陸地登陸，行走路徑較罕見，是第一個10月在高雄登陸的颱風，是較為特殊個案，且其也是登陸前警報時間最久的颱風。圖／中央氣象署提供
山陀兒從南邊往西南部陸地登陸，行走路徑較罕見，是第一個10月在高雄登陸的颱風，是較為特殊個案，且其也是登陸前警報時間最久的颱風。圖／中央氣象署提供
山陀兒颱風侵襲回顧。圖／中央氣象署提供
山陀兒颱風侵襲回顧。圖／中央氣象署提供

山陀兒颱風 氣象署 警報

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