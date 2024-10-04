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台中交通事故資料線上申請 新增健保卡驗證功能

中央社／ 台中4日電

台中市交通事故資料申請再升級，市警局今天公布，為避免民眾申請交通事故資料往返奔波，除之前提供自然人憑證線上驗證領件功能，今年新增使用健保卡驗證申請及領件功能。

台中市警察局交通警察大隊表示，為避免民眾申請交通事故資料往返奔波，民國106年提供自然人憑證線上驗證領件功能，方便申請民眾可直接利用網路申請及下載。

市警局指出，今年更新增使用健保卡驗證申請及領件功能，提供未使用自然人憑證的民眾，也可使用健保卡進行交通事故資料申請及下載領取交通事故資料及初步分析研判表。民眾不須為了領取交通事故資料特地請假，非居住於台中市的民眾也可利用此功能線上申領交通事故資料，不需耗費大量時間兩地奔波。

市警局根據統計指出，受理保險人員申請交通事故資料的比例，占總申請件數的9成，保險人員領取交通事故資料時，需耗費大量時間印製，排擠到一般民眾申領案件時間，這次也增加了保險人員線上申請功能，提供保險人員在辦公室即可利用網路進行交通事故案件資料申請及領件，不須再臨櫃辦理。

市警局表示，新增保險人員線上申請功能後，預期可減少警察機關耗費大量時間受理保險公司申領資料，對於保險公司減少人員奔波，提升線上申辦交通事故資料服務品質。

交通事故 保險 健保卡

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