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高雄4天颱風假引網戰 他被拱選總統、有人哀嚎吃土了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，民眾今天上午清理家園。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，民眾今天上午清理家園。記者劉學聖／攝影

山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，市長陳其邁的臉書引發兩派網友論戰；有網友樂得「拱陳其邁出來選總統」，有網友笑稱，「連放4天＋2天周末假日，都忘記老闆的樣子了」；有網友怒指，「第一天已經亂放假了，有無考慮有醫療需求的市民？」有外送員哀嚎，沒辦法上線，只能吃土了。

高雄市昨天晚間7點多宣布因受山陀兒颱風影響，今天仍繼續放颱風假，高雄市民一連4天假，有網友在宣布第4天颱風假前後在市長陳其邁臉書引發正反兩派論戰。

陳其邁臉書湧入大批網友留言，有網友在宣布放假前指，「可以拜託給個假嗎？我們家蠻慘的需要打掃」、「個人真的覺得再放一天，這次災情真的不是開玩笑的，相當淒慘」、「家園道路都沒修復怎麼上班上課」。

不贊成放第4天颱風假的網友則指，「星期二都已經亂放假了，有沒有考慮有醫療需求的市民？」「覺得需清理家園的可以自行請年假，公司主管是可以理解的，如果再宣布放假，診所又休需要看病拿藥的人民怎麼辦」、「我們外送員不想放假啊，還要看醫生呢」、「害我們外送員沒辦法上線，還只能吃土」。

陳其邁宣布放第4天颱風假後，有網友拱陳其邁「出來選總統了啦」、「高雄市長人帥心暖」、「這才是真正的政治決定」。

市長陳其邁昨在宣布放颱風假時解釋，4日停班課的原因是考量高雄還有8萬7千戶停電、30萬戶停水，以及234所學校尚未復原，4日會協調1千名國軍人力投入救災，輕軌可望在下午2點恢復行駛。

山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，今天上午環保及工務單位人員清理傾倒的路樹及街道。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，今天上午環保及工務單位人員清理傾倒的路樹及街道。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，國軍協助清理傾倒的路樹及街道。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，國軍協助清理傾倒的路樹及街道。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，馬路仍有不少傾倒的路樹待處理。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，馬路仍有不少傾倒的路樹待處理。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，馬路仍有不少傾倒的路樹待處理。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，馬路仍有不少傾倒的路樹待處理。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，民眾今天上午清理被強風吹倒的凌亂商店。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，民眾今天上午清理被強風吹倒的凌亂商店。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，國軍協助清理傾倒的路樹及街道。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，國軍協助清理傾倒的路樹及街道。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，鐵皮棚架被吹得東倒西歪。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，鐵皮棚架被吹得東倒西歪。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，今早環保局人員清理傾倒的路樹及街道。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，今早環保局人員清理傾倒的路樹及街道。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，輕軌沿路有不少飄落的樹木枝葉待清理。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風讓高雄市連放4天颱風假，輕軌沿路有不少飄落的樹木枝葉待清理。記者劉學聖／攝影

陳其邁 颱風假

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