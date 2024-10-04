第13屆台中文學獎出爐！小說家甘耀明奪文學貢獻獎

第13屆台中文學獎得獎名單出爐！今年有來自台灣、中國、日本、新加坡、美國、加拿大、瑞士等14國、1703件作品投稿，在散文、小說、新詩、台語詩等8項文類，有42人獲獎，其中小說家甘耀明長期深耕文學教育獲評審青睞，獲文學貢獻獎。

台中市文化局表示，今年得獎作品凝聚全球好手創意，呼應「靈感渡口」主題，讓文學獎串接多元創作，頒獎典禮將於12月7日在台中文學館舉行，並同步出版得獎作品集，歡迎市民一起欣賞文學的魅力。

文化局說明，甘耀明定居台中近20年，憑「神秘列車」、「水鬼學校和失去媽媽的水獺」等短篇小說奠定文壇地位，並將台中生活經驗融入「冬將軍來的夏天」等書。近年創作的長篇小說獲國內外大獎肯定，被譽為台灣新鄉土作家先驅，也是台灣客家文學代表作家。

評審團指出，甘耀明除文學創作，也長期投身文學教育，不僅與友人創辦小學創意寫作課程，更結合薩提爾系統心理治療，創作散文及兒童文學，啟蒙孩童，對培植在地文學有深度貢獻。

文化局指出，散文類第一名台中作家賴彥碩「森林」為校園殘酷物語的延伸書寫，兼具畫面與結構；小說類第一名從缺，由陳宏志「到工地打工的哈勇」、李文龍「龍鳳」並列第二名，其中陳宏志另以「歌聲」獲散文類佳作，為本屆唯一雙料得主；國高中職組散文類則分別由高中職組林宜錦「泳道」和國中組林秉佾「左耳．右耳」勝出，而童話類第一名由台中作家紀小樣以動漫風格「骷髏人讀書會」獲獎。

此外，新詩類第一名為黃暐恬「祢」，運用視角切換的反差感，描繪底層弱勢的存在；古典詩第一名為李玉璽的「寄台中友人四首」，詩作選題新鮮，傳達著詩人與友人的情誼；台語詩第一名蕭聿萱「時差」透過簡單物件傳達真摯情感；客語詩第一名李劭婕「跈等你毋知四季」以代表季節的物件連結失智阿婆的日常，引發共鳴。文化局說明，有關此屆台中文學獎完整得獎名單，已公告於文化局官網及台中文學館粉絲專頁。