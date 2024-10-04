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未來天氣2階段變化 今降雨趨緩 下周東北季風到水氣再增又降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天受到熱帶性低氣壓影響，水氣偏多，天氣比較不穩定。本報資料照片
今天受到熱帶性低氣壓影響，水氣偏多，天氣比較不穩定。本報資料照片

山陀兒颱風今天清晨5時30分減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署也解除海上陸上颱風警報。氣象署預報員李孟軒表示，受到熱低影響，水氣偏多，天氣比較不穩定。

李孟軒說，目前台灣上空整體雲量偏多，從雲系來看，低壓環流比較不明顯的情形，山陀兒颱風昨天中午登陸之後，滯留在高屏一帶，緩慢移動，不過也因為缺乏導引氣流，在這個區域減弱，且有消散的情況。今天大致上雲量偏多地方還是在海面上，以及基隆北海岸一帶。

今天降雨預估，李孟軒表示，今天白天雨勢還是比較明顯的地方在基隆北海岸、陽明山區，尤其陽明山區降雨明顯，今天已經有超過200毫米的累積雨量。其他地區還是有短暫陣雨情況。氣象署預估到今晚整體降雨就會緩和許多，只剩東半部地區有局部短暫陣雨。

未來天氣分兩部分，李孟軒表示，周末天氣上台灣受到偏東風影響，東半部地區還是有局部短暫陣雨，中午過後西半部則是南部地區、中部以北近山區會有一些午後局部雷陣雨。下周一會有東北季風開始影響，且影響時間比較長、到國慶假日的時候。

李孟軒表示，下周一、周二水氣比較多，迎風面的北部、東半部地區會有短暫陣雨，大致上雨勢比較明顯地方在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區，其他地區中午過後也有局部雷陣雨。下周三、周四水氣會比較偏少一些，降雨的範圍大致上會縮減到桃園以北、東半部地區。

溫度部分，李孟軒表示，預估今天隨著整體降雨有減緩趨勢，各地高溫可以回升到28至30度左右，明後兩天風向上吹東風，天氣上會再穩定一些，各地高溫可以恢復到30度以上。下周一之後受到東北季風影響，溫度開始下降比較明顯時間是下周二之後，北部、東半部地區會下降2至3度左右，中南部地區下周高溫大致上維持30度以上。下周三、周四整體各地低溫下降，約22至24度左右，感受上偏涼一些。

今天還是受到低氣壓影響，李孟軒表示，天氣比較不穩定，尤其陽明山有局部豪雨情形。馬祖、澎湖今天會有9至10級強陣風，雲林以北風力還是偏強。今明兩天沿海還是會有長浪現象，連日降雨前往山區要注意安全。

山陀兒颱風今晨已減弱為熱帶性低氣壓。圖／國家災害防救科技中心提供
山陀兒颱風今晨已減弱為熱帶性低氣壓。圖／國家災害防救科技中心提供
熱帶性低氣壓雨量監測。圖／國家災害防救科技中心提供
熱帶性低氣壓雨量監測。圖／國家災害防救科技中心提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

山陀兒颱風 高溫

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