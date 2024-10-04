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以為看錯...高雄4天颱風假合理？勞工局：不可強迫請特休假

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
颱風過後，許多攤商損失慘重，今早天氣放晴開始整理環境。記者劉學聖／攝影
颱風過後，許多攤商損失慘重，今早天氣放晴開始整理環境。記者劉學聖／攝影

山陀兒颱風來襲，高雄市長陳其邁起初「料敵從寬」，災後又認為市民需要時間整理家園，所以高雄已經連放4天颱風假。前高雄縣長楊秋興用「傻眼」形容，國民黨發言人李明璇也說「怎麼可能？！看錯了吧？」勞工市民則關注，雇主有沒有照常付薪水，若要求請特休假合不合理。高市勞工局表示，颱風天停止上班，不發工資沒有違法，但不可強迫員工請特休假，須勞資雙方都同意才可以。

從10月1日至4日，高雄全市停班停課。前高雄縣長楊秋興說，高雄竟然放了4天颱風假，讓人傻眼，其實4天當中只有昨天（10月3日）才是應該放的，颱風過後已經將轉成低氣壓了還在放假，貽笑國際。

國民黨發言人李明璇一度以為自己看錯後，起初以為不太可能連放4天，後來看見宣傳圖才發現是真的。她酸說，再加上六、日，共放了6天假，幾乎趕上了對岸的十一連假。

該不該連放4天各有不同見解，高雄各大百貨公司在前2天多數有營業，生意興隆，有網友開心說，「首次颱風假加上連假共放6天，和今年的過年年假一樣長」。

昨晚有勞工在網路社群發文抱怨，連3天颱風都放假也有給薪，但老闆認為休息太久、損失太大，所以要求今天正常上班，如果不上班就請特休假。發文引發熱議，有網友說，願意給3天薪水已經很不錯了，很多公司都無薪假，可以請特休要偷笑了。

高市勞工局指出，勞工若因風雨過大基於安全考量而未出勤時，雇主不得強迫勞工上班，且不得視為曠工、遲到或強迫以事假或其他假別處理，事後亦不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。且對因安全考量無法出勤工作之勞工，雇主宜不扣發工資，對因業務性質需要而出勤之勞工，雇主除當日工資照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。

勞工局解釋，因為停止上班沒出勤，雇主不發工資沒有違法，若本來就是勞工的例假日或休息日不能扣薪水，由勞雇雙方協商，但雇主不能強迫員工上班或強迫員工請特休，否則會有相關罰則。

這次颱風假連放4天，前兩天風雨不大，百貨公司湧現逛街人潮。記者徐白櫻／攝影
這次颱風假連放4天，前兩天風雨不大，百貨公司湧現逛街人潮。記者徐白櫻／攝影
颱風過後，今早高雄仍有許多倒伏路樹尚未清除，機車騎士放慢速度小心通行。記者劉學聖／攝影
颱風過後，今早高雄仍有許多倒伏路樹尚未清除，機車騎士放慢速度小心通行。記者劉學聖／攝影

特休 雇主 颱風假

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