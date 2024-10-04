名嘴張友驊滑倒送醫 第一時間救援保命有三訣竅

69歲的資深政治評論名嘴張友驊昨（3）傍晚與妻子散步時，疑似不慎失足滑倒，導致頭部重擊地面，失去生命跡象，目前仍在搶救中。衛福部曾發布統計，跌倒是65歲以上長者受傷住院和急診主要原因，長輩容易跌倒傷的原因，包括平衡能力及下肢肌力不足、認知障礙、視力異常、足部問題與不合腳的鞋子、受到用藥影響等。

若發現長者不幸跌倒，國健署提供三個步驟進行救援：

一、不要慌張、不要急著將長者拉起身，否則可能造成長者傷勢加重或有生命危險。

二、檢查長者是否還有意識，以及受傷或出血等狀況。

三、長者意識不清或大量出血，應盡快叫救護車並緊急送醫。

國健署發布調查顯示，長者跌墜受傷地點有52%發生在室內、48%發生在室外，其中室內跌傷地點排行依序為客廳、臥室、浴室、廚房或餐廳、陽臺、樓梯等。

除了環境之外，通常造成長者跌倒之相關危險因子，包括平衡能力及下肢肌力不足、認知障礙、視力異常、足部問題與不合腳的鞋子、增加跌倒風險藥物的使用等，如何兼顧自身健康與環境安全，是防跌重點。

針對長者跌傷的地點及原因，因應天氣逐漸轉涼且清晨、黃昏視線較不明，國健署提出防跌三招，呼籲長者規律運動、維持居家環境及用藥安全。

第一招：規律運動不能少 遵循醫囑來用藥

第二招：居家環境要注意 照明、防滑要小心

第三招：起身、外出要留意反光標誌 馬路行走不要急

國健署長吳昭軍呼籲，長者及其親友可參考國健署出版「長者防跌妙招手冊（民眾版）」，提供居家環境檢核表、防跌習慣提醒表、防跌處方、長者身體機能評估方式等自我評核表單，從住家環境是否有充足照明、扶手固定是否牢固、助行器或拐杖是否合適、地板是否雜亂或濕滑、衣物及鞋子是否合身、住家通道是否妨礙步行及用藥安全等，才能預防或降低室內跌倒的風險。

另外，國健署參考世界衛生組織（WHO）的長者整合性照護指引（Integrated care for older people，ICOPE）設計長者功能自評量表，針對認知功能、行動功能、營養不良、視力障礙、聽力障礙、憂鬱等六大指標進行評估，透過評估的結果，及早介入運動與營養等處置，就能預防及減緩長者失能的發生。

●長者防跌妙招手冊（民眾版）

●長者量六力