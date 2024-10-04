快訊

海軍司令：解放軍已準備好 只要願意隨時可以封鎖台灣

勘災照遭酸合成！基隆議員宋瑋莉認「我就是P圖」：再轉發不排除提告

戰略清晰或模糊？檢視賀錦麗的美中台關係立場

東北季風將增強 賈新興：10月中旬後宜蘭恐持續性異常降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天，午後桃園以南山區及中南部有局部短暫陣雨。周日，午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。本報資料照片
明天，午後桃園以南山區及中南部有局部短暫陣雨。周日，午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。本報資料照片

近期天氣有3大重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周一午後東北季風增強；雙十後至10月中旬前半，台灣降雨偏少；10月中旬後半起，留意宜蘭有持續性且異常降雨發生的機率。

賈新興表示，明天，午後桃園以南山區及中南部有局部短暫陣雨。周日，午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。下周一清晨花東沿海有零星短暫雨，午後東北季風增強，苗栗以南山區、中南部及北海岸至東北角有零星短暫陣雨。下周二至周五受東北季風影響，下周二桃園以北及宜蘭有局部雨，午後桃園以南山區、中南部及花蓮有局部短暫陣雨。下周三，東北角至宜蘭有零星短暫雨，午後山區、嘉義以南及宜花有局部短暫陣雨。10日國慶日下周四至13日，午後山區有零星短暫雨。

他說，短期氣候趨勢預測顯示，雙十後至10月中旬前半，台灣降雨偏少，10月中旬後半起，留意宜蘭有持續性且異常降雨發生的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

宜蘭 東北季風 桃園

延伸閱讀

山陀兒撲台 賈新興：下午2時至3時登陸高雄至台南交界

山陀兒明晨登陸這一帶 賈新興指2因素影響強度迅速減弱

山陀兒颱風路徑續西修 賈新興：明天下午登陸高屏交界

賈新興：燕子颱風發展機率高 影響台灣時間跟北方槽線恐有關

相關新聞

15個未來關鍵字 4／用手機減鹽、監控寵物健康 5年後的新科技如何改變生活？

編按：日經TRENDY製作「預見未來」系列專題，很多發明或新科技，未來都可能對世界帶來影響，包括邁向小型化和高效率化的「雷射核融合」、載醫師到救急現場的「飛天急救車」、可成為社會儲備物資的「移動木造建築」等。從能源到寵物市場，找出預見「未來5年」最新關鍵字。

東北季風將增強 賈新興：10月中旬後宜蘭恐持續性異常降雨

近期天氣有3大重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周一午後東北季風增強；雙十後至10月中旬前半...

養老金被啃老兒拿光還施暴 律師教父母如何用法律自保

你家也有恐怖的啃老子女嗎？家中無法自立的「中年老兒童」，只會伸手跟父母討錢，不但讓父母辛苦大半輩子的資產被啃蝕，也可能會讓父母處在被施暴、有生命危險的環境中，甚至影響到手足，造成另一種家庭失和。那麼，遇到這種啃老的恐怖兒女，父母究竟有哪些自保工具？ 恩典法律事務所主持律師蘇家宏表示，不同的啃老情境，可循不同的法律保障財產和生命安全。以下是他提供的3種常見啃老情境，從不事生產賴家兒、眼高手低散金兒，到易怒暴力危險兒，教父母萬一遇到，該怎麼用法律自保。

專家：鼓勵國產抗生素 避免缺藥

抗生素抗藥性問題日益嚴重，全球每年約五百萬人死於感染，堪稱「沉默的疫情」，經歷新冠、戰爭，除了抗生素多樣性，各國也開始重...

抗生素殺菌能力差異大 加強監測

同樣的抗生素，可能有不一樣的殺菌能力！台灣感染症醫學會常務理事暨台大醫院新竹台大分院副院長盛望徽指出，三同抗生素可能因為...

非聽不可／談安寧與道別、腦中風預防與治療、淺談失智症

安心善終，溫柔告別

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。