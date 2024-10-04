東北季風將增強 賈新興：10月中旬後宜蘭恐持續性異常降雨

近期天氣有3大重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周一午後東北季風增強；雙十後至10月中旬前半，台灣降雨偏少；10月中旬後半起，留意宜蘭有持續性且異常降雨發生的機率。

賈新興表示，明天，午後桃園以南山區及中南部有局部短暫陣雨。周日，午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。下周一清晨花東沿海有零星短暫雨，午後東北季風增強，苗栗以南山區、中南部及北海岸至東北角有零星短暫陣雨。下周二至周五受東北季風影響，下周二桃園以北及宜蘭有局部雨，午後桃園以南山區、中南部及花蓮有局部短暫陣雨。下周三，東北角至宜蘭有零星短暫雨，午後山區、嘉義以南及宜花有局部短暫陣雨。10日國慶日下周四至13日，午後山區有零星短暫雨。

他說，短期氣候趨勢預測顯示，雙十後至10月中旬前半，台灣降雨偏少，10月中旬後半起，留意宜蘭有持續性且異常降雨發生的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。