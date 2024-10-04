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非聽不可／談安寧與道別、腦中風預防與治療、淺談失智症
安心善終，溫柔告別 愛的抉擇-談安寧與道別
主講：台大金山分院院長蔡兆勳
台大醫院臨床心理師洪家暐
時間：10月4日（五）下午2時至4時
地點：台大醫院西址第七講堂 台北市常德街1號
洽詢：02-2356-2098
把握黃金期~ 談腦中風的預防與治療 做對運動，健腦事半功倍
主講：台大醫院神經部醫師陳志昊
台灣大學體育室教授蔡秀華
時間：10月11日（五） 下午1時15分至3時45分
地點：台大癌醫中心醫院 五樓國際會議廳
台北市基隆路三段155巷57號
洽詢：02-2322-0322
轉37092、37093
淺談失智症 預防失智聰明吃
主講：台大醫院精神醫學部
主治醫師鄭龍驊
台大醫院營養室
營養師葉宜玲
時間：10月16日（三）下午時2時至4時
地點：台大醫院西址一東1樓 第七講堂
台北市常德街1號
洽詢：02-2356-2114
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