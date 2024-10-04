聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／退休兼2份志工 每天動腦防失智
一次聽演講，講者說現代人愈來愈長壽，致命殺手已非三高，而是憂鬱、自閉、失智，要破除新殺手的利器，就是要和人多說話、多聊天，說話可活躍大腦，保持思維敏捷，還可增強記憶力、讓臉部肌肉運動、鍛鍊咽喉器官等好處。
十幾年前我退休了，緊鑼密鼓的安排各國旅遊，以圓我環遊世界的夢想，跟團、搭郵輪或和親友自助旅行都好，馬不停蹄玩了兩年，正準備休息一陣子，正好有開補習班的朋友找我幫忙，於是我又重操舊業做了幾年，後來因為身體出了點狀況，所以辭職在家調養。
閒了幾年後，覺得身體健康已恢復，可以出來回饋社會，經由受訓，我即到長青中心擔任運動志工、法院的郵局志工。運動志工純屬服務性質，沒有津貼，但可藉機鍛鍊身體，預防肌少症，多認識新朋友，增加聊天機會；法院郵局志工因每天要幫忙把需寄出的刑事、民事掛號信件編碼、蓋郵戳、貼掛號標籤、按照信件重量計費等，每天少則數百件，多則上千件，所以會補助些許車馬費，雖然為數不多，但可每天動腦，預防失智也不錯。
現在我年近70，兩周前做了一項高齡測試，百分等級97，表示我這高年級實習生維持得還不錯。所以敬告各位同輩：我們年紀雖不小，但經驗與能力還是能有所貢獻的，勇敢面對，努力走出來吧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言