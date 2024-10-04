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健康你我他／退休兼2份志工 每天動腦防失智

聯合報／ 文／惠純（高市鼓山）
擔任志工可每天動腦，預防失智。圖／惠純提供
擔任志工可每天動腦，預防失智。圖／惠純提供

一次聽演講，講者說現代人愈來愈長壽，致命殺手已非三高，而是憂鬱、自閉、失智，要破除新殺手的利器，就是要和人多說話、多聊天，說話可活躍大腦，保持思維敏捷，還可增強記憶力、讓臉部肌肉運動、鍛鍊咽喉器官等好處。

十幾年前我退休了，緊鑼密鼓的安排各國旅遊，以圓我環遊世界的夢想，跟團、搭郵輪或和親友自助旅行都好，馬不停蹄玩了兩年，正準備休息一陣子，正好有開補習班的朋友找我幫忙，於是我又重操舊業做了幾年，後來因為身體出了點狀況，所以辭職在家調養。

閒了幾年後，覺得身體健康已恢復，可以出來回饋社會，經由受訓，我即到長青中心擔任運動志工、法院的郵局志工。運動志工純屬服務性質，沒有津貼，但可藉機鍛鍊身體，預防肌少症，多認識新朋友，增加聊天機會；法院郵局志工因每天要幫忙把需寄出的刑事、民事掛號信件編碼、蓋郵戳、貼掛號標籤、按照信件重量計費等，每天少則數百件，多則上千件，所以會補助些許車馬費，雖然為數不多，但可每天動腦，預防失智也不錯。

現在我年近70，兩周前做了一項高齡測試，百分等級97，表示我這高年級實習生維持得還不錯。所以敬告各位同輩：我們年紀雖不小，但經驗與能力還是能有所貢獻的，勇敢面對，努力走出來吧。

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