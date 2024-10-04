聽新聞
0:00 / 0:00

第34屆醫奉獎 台大教授謝長堯獲特殊貢獻獎

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
第34屆醫療奉獻獎揭曉。圖／厚生會提供
第34屆醫療奉獻獎揭曉。圖／厚生會提供

第34屆醫療奉獻獎揭曉，今年主題是「謝謝你，我的神隊友」，個人奉獻獎得主為吳宗樹等9名，特殊貢獻獎得主是台大教授謝長堯，團體醫療奉獻獎為天主教失智老人基金會，今年新增團體貢獻獎為安寧照顧基金會，頒獎典禮將於10月19日舉行。

個人獎得主9位，吳宗樹是屏基海外宣教部專案經理，舉家在馬拉威深耕17年，協助馬拉威醫療團在馬國推展醫療品質提升、公衛系統強化，參與數位健康系統建置，建立傳染病監測系統。

來自波蘭的天主教輔大醫院使命副院長石台華修女，是靈性關懷師，至原住民部落從事臨床照護、對病人靈性關懷的工作，為台灣奉獻27年。

張常勝是南投埔里基督教醫院醫事部主任醫師，因罹患小兒麻痺，深刻體會弱勢、病人與身障的種種艱難。他遠赴南投偏遠的山城行醫，發展重症服務，參與仁愛鄉山地巡迴醫療，成立南投縣第一個安寧居家療護團隊、肺結核病房、職業醫學與傷病診療服務，守護大埔里地區居民健康31年。

枋寮醫院醫療副院長謝仲思服務偏鄉28年，1996年在枋寮醫院籌立神經外科，一肩扛起台東以西，東港以南的神經外科醫療重擔，建構台灣尾的醫療網。

有「南台灣乳癌第一刀」稱號的高雄醫學大學教授侯明鋒，從事乳癌防治40年，是國內第一位研究發現兩個變異乳癌基因為國內婦女乳癌的元凶，足跡踏遍南台灣山地離島，走進社區做篩檢，行醫生涯相當於台灣乳癌專科發展史的縮影。

花蓮縣秀林鄉衛生所主任田惠文深耕秀林鄉23年，每日於鄉內各部落巡迴醫療，落實預防及醫療並重，推動肝病消除、結核病防治、糖尿病防治與共照模式建立。

新北市貢寮區樂文診所負責人章殷超，在貢寮無醫區域開設診所至今，堅守偏鄉30年，致力全人、全家、全時、全程，持續居家在宅醫療服務。

嘉義迦南中醫診所院長卓青峰，21年來每周一次深入阿里山鄒族部落看診，參與偏鄉部落巡迴衛教，協助推廣山地離島偏鄉巡迴醫療，照護更深山部落居民。

花蓮縣吉安鄉衛生所醫師兼主任莫那‧瓦旦，40年來在基層衛生所服務，服務對象以原住民為主，致力提升山地離島、原民族群的健康福祉政策及制度建立。

特殊貢獻獎得主台大醫學院名譽教授謝長堯，數十年從事本土子宮頸癌的研究及建立理論基礎，證實台灣婦女的子宮頸癌與人類乳突病毒HPV的關係，積極推動子宮頸抹片檢查，讓台灣30歲以上的婦女都可以免費做子宮頸抹片篩檢，並創立台灣婦癌醫學會。

天主教失智老人社會福利基金會榮獲團體醫療奉獻獎，長期倡導失智症議題，以各類活動、宣導品喚起大眾重視，積極參與政策制定，推廣預防失智衛教活動，推動失智症篩檢，成立家屬支持性團體，2001年設立全台第一家失智養護機構。

團體貢獻獎由中華民國（台灣）安寧照顧基金會得獎，在安寧觀念尚不普及的1990年成立，透過活動及議題倡導，引導社會正視死亡議題，協助各大醫院開設安寧病房，辦理課程培育安寧人才，目前宣導觸角已延伸至預立醫療自主計畫及病人自主權利法。

台大醫學院 失智症 衛生所

延伸閱讀

第34屆醫奉獎10月19日頒獎 台大教授謝長堯獲特殊貢獻獎

研究：美國年輕女性乳癌發生率快速攀升

未達補助年齡不篩乳癌⋯確診時已晚期 病團盼差額負擔

羞就醫拖3年乳癌跑骨頭、腦 HER2弱陽性治療續命

相關新聞

腸病毒肆虐 北市62班停課、新北確診增加

腸病毒正值流行期，北市國小、幼兒園上周有62班因腸病毒停課一周。新北市9月22至28日確診有2821例，相較上一周約25...

專家：鼓勵國產抗生素 避免缺藥

抗生素抗藥性問題日益嚴重，全球每年約五百萬人死於感染，堪稱「沉默的疫情」，經歷新冠、戰爭，除了抗生素多樣性，各國也開始重...

抗生素殺菌能力差異大 加強監測

同樣的抗生素，可能有不一樣的殺菌能力！台灣感染症醫學會常務理事暨台大醫院新竹台大分院副院長盛望徽指出，三同抗生素可能因為...

非聽不可／談安寧與道別、腦中風預防與治療、淺談失智症

安心善終，溫柔告別

退休力／贈與不動產 5招防兒孫翻臉、棄養

「長輩贈與不動產，希望未來讓兒孫免繳遺產稅，但又擔心他們拿到不動產後就賣掉，或者翻臉不孝、棄養…」CFP®國際認證高級理...

第34屆醫奉獎 台大教授謝長堯獲特殊貢獻獎

第34屆醫療奉獻獎揭曉，今年主題是「謝謝你，我的神隊友」，個人奉獻獎得主為吳宗樹等9名，特殊貢獻獎得主是台大教授謝長堯，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。