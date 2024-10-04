第34屆醫奉獎 台大教授謝長堯獲特殊貢獻獎

第34屆醫療奉獻獎揭曉，今年主題是「謝謝你，我的神隊友」，個人奉獻獎得主為吳宗樹等9名，特殊貢獻獎得主是台大教授謝長堯，團體醫療奉獻獎為天主教失智老人基金會，今年新增團體貢獻獎為安寧照顧基金會，頒獎典禮將於10月19日舉行。

個人獎得主9位，吳宗樹是屏基海外宣教部專案經理，舉家在馬拉威深耕17年，協助馬拉威醫療團在馬國推展醫療品質提升、公衛系統強化，參與數位健康系統建置，建立傳染病監測系統。

來自波蘭的天主教輔大醫院使命副院長石台華修女，是靈性關懷師，至原住民部落從事臨床照護、對病人靈性關懷的工作，為台灣奉獻27年。

張常勝是南投埔里基督教醫院醫事部主任醫師，因罹患小兒麻痺，深刻體會弱勢、病人與身障的種種艱難。他遠赴南投偏遠的山城行醫，發展重症服務，參與仁愛鄉山地巡迴醫療，成立南投縣第一個安寧居家療護團隊、肺結核病房、職業醫學與傷病診療服務，守護大埔里地區居民健康31年。

枋寮醫院醫療副院長謝仲思服務偏鄉28年，1996年在枋寮醫院籌立神經外科，一肩扛起台東以西，東港以南的神經外科醫療重擔，建構台灣尾的醫療網。

有「南台灣乳癌第一刀」稱號的高雄醫學大學教授侯明鋒，從事乳癌防治40年，是國內第一位研究發現兩個變異乳癌基因為國內婦女乳癌的元凶，足跡踏遍南台灣山地離島，走進社區做篩檢，行醫生涯相當於台灣乳癌專科發展史的縮影。

花蓮縣秀林鄉衛生所主任田惠文深耕秀林鄉23年，每日於鄉內各部落巡迴醫療，落實預防及醫療並重，推動肝病消除、結核病防治、糖尿病防治與共照模式建立。

新北市貢寮區樂文診所負責人章殷超，在貢寮無醫區域開設診所至今，堅守偏鄉30年，致力全人、全家、全時、全程，持續居家在宅醫療服務。

嘉義迦南中醫診所院長卓青峰，21年來每周一次深入阿里山鄒族部落看診，參與偏鄉部落巡迴衛教，協助推廣山地離島偏鄉巡迴醫療，照護更深山部落居民。

花蓮縣吉安鄉衛生所醫師兼主任莫那‧瓦旦，40年來在基層衛生所服務，服務對象以原住民為主，致力提升山地離島、原民族群的健康福祉政策及制度建立。

特殊貢獻獎得主台大醫學院名譽教授謝長堯，數十年從事本土子宮頸癌的研究及建立理論基礎，證實台灣婦女的子宮頸癌與人類乳突病毒HPV的關係，積極推動子宮頸抹片檢查，讓台灣30歲以上的婦女都可以免費做子宮頸抹片篩檢，並創立台灣婦癌醫學會。

天主教失智老人社會福利基金會榮獲團體醫療奉獻獎，長期倡導失智症議題，以各類活動、宣導品喚起大眾重視，積極參與政策制定，推廣預防失智衛教活動，推動失智症篩檢，成立家屬支持性團體，2001年設立全台第一家失智養護機構。

團體貢獻獎由中華民國（台灣）安寧照顧基金會得獎，在安寧觀念尚不普及的1990年成立，透過活動及議題倡導，引導社會正視死亡議題，協助各大醫院開設安寧病房，辦理課程培育安寧人才，目前宣導觸角已延伸至預立醫療自主計畫及病人自主權利法。