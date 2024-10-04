退休力／贈與不動產 5招防兒孫翻臉、棄養

「長輩贈與不動產，希望未來讓兒孫免繳遺產稅，但又擔心他們拿到不動產後就賣掉，或者翻臉不孝、棄養…」CFP®國際認證高級理財規劃顧問王柚鈞，在提供諮詢服務過程中，常遇到樂齡族群出現「疼惜兒孫，又希望為自己留後路」這類兩難心態，不動產、遺產規畫等也成為樂齡族群是否安老的重要關鍵。

CFP®國際認證高級理財規劃顧問王柚鈞。圖／王柚鈞提供

評估資產規模 提早規畫分配

美麗華集團、藝人劉若英的姊姊等，便陷入不動產護產、爭產風波。不想身後事不得安寧，王柚鈞建議，樂齡族群最好平常就思考、準備財產分配、規畫等議題。在規畫不動產傳承、贈與不動產時，可運用「分年贈與」、「共同持有，但長輩持有比例達二分之一以上」與「限制登記」等方法，針對上述兩難情境予以解套。

此外，像「信託」、「不動產設定抵押權」等也是解方，不過要使用上述這些方法前，還是需評估資產規模、家庭成員組成、家庭狀況與相關法律規範等，才能減少糾紛，並達到預設目標。

王柚鈞認為，若只有一份不動產，與贈與稅相比，遺產稅的「稅賦成本」較低，因此當樂齡族群只有一份不動產，又是自住，建議應保有這份不動產，當有一天離開，就自然傳承下一代，或是運用安養信託，會比較有保障。

不動產抵押權 需有借貸關係

若樂齡族群希望可以提早贈與不動產，則有前述方法可運用，以「共同持有，且持有比例達二分之一以上」來看，王柚鈞指出，由於「土地法」34-1條規定，只要持有人半數以上達成協議，即可對不動產進行買賣等處分、變更，為了避免有人一拿到不動產就趕快賣掉、取得現金，讓自己的不動產持有比例超過二分之一，便顯得非常重要。

對於「拿不動產去設抵押權」議題，王柚鈞提醒，有些長輩希望以不動產設定抵押權的方式，也就是將不動產的抵押權設定在長輩自己身上，避免兒孫隨意變賣不動產，但這有一個前提，就是長輩與兒孫必須要有金錢借貸關係，抵押權才成立。

「當資產規畫健全，若有一天生病了，或要住養生村、安養機構，較不會有後顧之憂。」王柚鈞表示，對於不少樂齡族群而言，進行資產規畫時，不動產是關鍵一環，這與資產活化、現金流的運作有關，像老屋都更議題，若搭配不動產傳承、移轉，便有許多細節、情況需要考量。

不動產課程 助樂齡理財防雷

聯合報即將舉辦的退休力理財規畫「不動產篇」課程當中，王柚鈞將以深入淺出的全方位角度說明、分析不動產市場、資金與物件等整體趨勢，並以資產活化角度，引領學員思考如何進行，才是最符合需求的配置形式，他也會援引不同情境實例，讓學員更理解不動產規畫、傳承所需考量重點，期待協助樂齡族群可以擁有更安心、更無後顧之憂的第三人生與更豐富的精采生活。