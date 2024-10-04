專家：鼓勵國產抗生素 避免缺藥

抗生素抗藥性問題日益嚴重，全球每年約五百萬人死於感染，堪稱「沉默的疫情」，經歷新冠、戰爭，除了抗生素多樣性，各國也開始重視國產自製，以確保供應穩定。專家建議，應提供優惠健保給付，吸引國內藥廠投入國產抗生素新藥研發與製造，強化醫藥自主權，避免釀成缺藥危機。

抗生素抗藥性造成治療困難，拉長住院時間，增加醫療支出，但全球願意投入新藥研發的藥廠屈指可數，「將面臨無藥可用的窘境」。台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，抗生素使用時間短，研發回報過低，減少藥廠開發意願，且多數小型藥廠只完成初步研發階段便尋求出售，近年成功研發到第三期臨床試驗並上市的抗生素少之又少。

張峰義也說，即使有新抗生素上市，健保價格偏低且核價程序繁瑣，許多外國藥廠不願進入台灣市場，限縮臨床上的抗生素多樣性。此外，台灣抗生素高度依賴進口，一旦發生疫情或戰爭等緊急情況，恐面臨供應短缺風險，嚴重影響病人安危。

國外戰爭爆發後，抗生素作為外傷常用到的藥品，被列為戰時重要的醫療物資，國際需求上漲，進而短缺，掀起一波搶購潮，各國因而紛紛祭出多種獎勵方式，鼓勵新藥開發、在地生產，以穩定抗生素的供應，像是美國加大對國內基本藥物生產的投資，日本則補貼原料製造商和製藥公司。

因此張峰義建議，台灣應對國內在地產製的抗生素，給予健保核價的加成獎勵，並減緩健保砍價幅度與時間，吸引國內廠商投入抗生素在地開發生產的供應鏈，或借鏡英國的「抗生素訂閱制」策略，透過每年固定支付費用，確保抗生素的穩定供應，並鼓勵藥廠進行新藥製造。

健保署研議保障藥價

健保署副署長龐一鳴。本報資料照片 健保署副署長龐一鳴表示，現在正研議若使用國內原料製作藥品，或製藥上有創新研發等，其學名藥價格可提升與原廠藥一致，增加藥廠生產意願及抗生素多樣性，也保持供應鏈穩定，讓需要抗生素藥物時，有足夠「武器」可以使用。

但他說，新抗生素的保護以平行審查，加速新藥核價、上市速度為主，而非提高核價；另過往各界對老藥藥價被調降，有不同意見，現在正研議之後藥價處理方式，且國內若有願意生產抗生素的廠商，將規畫提出優惠及保障價格。

食藥署優化新藥審查

食藥署副署長王德原。本報資料照片 為加速新型抗生素上市，食藥署副署長王德原表示，食藥署鼓勵藥商提出藥品查驗登記，並已訂定多項新藥審查優化措施，包括「新藥查驗登記優先審查機制」、「新藥查驗登記加速核准機制」、「新藥查驗登記精簡審查機制」、「藥品突破性治療認定要點」及「小兒或少數嚴重疾病藥品審查認定要點」等。

一旦接獲包括抗生素藥品在內的品項有短缺通報時，食藥署就會進行調查及評估，並將藥品供應及替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，必要時啟動公開徵求專案進口或製造，確保藥品穩定供應。

對於專家提議英國訂閱制，龐一鳴說，英國為公醫制度，政府管制力強，但國內多私人醫院，各家醫院又有藥品採購權及特殊考量，十分複雜，英國訂閱制在國內並不適用。