腸病毒肆虐 北市62班停課、新北確診增加

腸病毒正值流行期，北市國小、幼兒園上周有62班因腸病毒停課一周。新北市9月22至28日確診有2821例，相較上一周約2500例，呈現升溫趨勢，衛生單位提醒家長提高警覺。

季節交替是病毒好發季，北市學校上周有62個班級因腸病毒停課，幼兒園居多。北市體育及衛生保健科長吳青娟表示，相較於9月中，上周腸病毒有增溫趨勢，幼托園所孩子年紀小，免疫力低，感染率高，有要求幼兒園所加強消毒，鼓勵家長帶孩子打疫苗。

北市立大安幼兒園長張紹盈說，該校兩周前有班級有因腸病毒停課一周，環境消毒是重中之重，放學後要求老師用稀釋後漂白水消毒課桌椅，也會更留意學生身體狀況。

新北樹林、深坑區曾在5、6月出現2例克沙奇A2與克沙奇A10重症，孩子已康復，疾管署仍列高風險區，持續監測至年底，並落實停課機制。

新北衛生局疾管科長王美華說，新北8月30日至9月30日約200多班停課，其中39班是來自高風險區域。9月22至28日新北腸病毒確診2821例，較上一周約2500例明顯增加，多數是托育機構孩子，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，嬰幼兒如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快，要盡速就醫。

新北累計有3例腸病毒71型，分別出現在中和、板橋及淡水，監測期已滿，解除高風險區。樹林與深坑分別有克沙奇A2與克沙奇A10兩例重症，兩區現為高風險區，將監測到12月31日。