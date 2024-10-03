新北腸病毒疫情升溫 樹林、深坑曾有重症採727停課機制

腸病毒正值流行期，新北從8月30日至9月30日約有200多班停課，其中39班是來自高風險區域。新北9月22至28日確診病例有2821例，相較上一周約2500例，有升溫趨勢，衛生單位提醒家長提高警覺。

新北樹林、深坑區曾在5、6月出現2例克沙奇A2與克沙奇A10重症，孩子已經康復，疾管署仍列高風險區，持續監測至年底，並落實停課機制。

新北衛生局疾管科長王美華說，9月22至28日新北腸病毒確診者有2821例，較上一周約2500例明顯增加，確診者多數是托育機構孩子，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，若嬰幼兒如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等，要盡速就醫。

新北累計有3例腸病毒71型，分別出現在中和、板橋及淡水，現監測期已滿，解除高風險區，不過樹林與深坑分別有克沙奇A2與克沙奇A10兩例重症，兩區現為高風險區，將監測到12月31日。

王美華說，樹林、深坑區採取727停課機制，亦即機構內同一班級一周內有兩名以上幼童，經醫師診斷為腸病毒感染時，該班級應停課7天。

季節交替是病毒好發季，幼托園所孩子年紀小，免疫力低，感染率高，新北衛生局提醒家長不可忽視，因校園環境消毒是重中之重，放學後要求各班老師用稀釋後的漂白水消毒課桌椅，老師也會更留意學生身體狀況。呼籲勤洗手及環境清潔，生病在家休息原則，降低腸病毒傳播風險，也建議接種疫苗降低重症風險。