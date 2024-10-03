除了周子瑜、葉舒華還有誰？ 十大遠赴南韓發展台灣藝人

你知道他們都是台灣人嗎？

除了TWICE成員周子瑜、(G)I-DLE成員葉舒華，你還知道哪些正在韓國娛樂圈閃閃發亮的台灣演藝人員呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點十大近一年有活動、遠赴韓國發展的台灣藝人，趕快來看看有沒有你心愛的偶像上榜。

隨著哈韓世代來臨，韓國朗朗上口的流行歌曲以及扣人心弦的浪漫喜劇總是令人為之嚮往，越來越多懷抱著明星夢的人，選擇飛往韓國進行專業培訓，不論是透過選秀節目還是經紀公司內部選拔，成功出道後站在舞台上散發自信的模樣，也總是成為台灣網友熱議話題，後期甚至有許多台灣藝人藉由戲劇、電影進軍南韓，成為韓國人追捧的對象。事不宜遲，現在就趕快跟著小編來認識這些正港台灣出產、赴韓發展的藝人，下次看到他們不要忘記給予最大聲的應援唷！

No.10 Allen

所屬團體：CRAVITY

南韓9人團體CRAVITY自2020年正式出道，其中有一位來自台灣的成員Allen（馬蒔權），在團隊定位中負責主舞、領Rapper。2022年CRAVITY特別回到台灣舉辦首場見面會，Allen也感性表示，「我非常高興能夠有這個機會，跟我們團員們來到我故鄉，為台北所有的粉絲LUVITY表演」，值得一提的是，還有粉絲特別紀錄下他的座右銘，「고생 끝에 낙이 온다.（苦盡甘來）」、「기다리는 자에게 복이 있다.（等待的人有福氣）」

先前Allen特別回到台灣旅遊並拍攝影片，除了全程用韓文介紹、前往台北陽明山、吃遍嘉義和台南的美食，他也不藏私分享自己小時候非常喜歡吃火雞肉飯，可愛的紀錄鏡頭也讓許多粉絲直言，「倫尼真的超可愛的！！」還有網友對Allen是台灣人感到訝異，「居然是台灣人，真的超級訝異，我覺得長得一點都不像台灣人啊XD」、「我以為他是美國籍韓國人，原來他是台灣人！很好大哥Rap Line我嗑了」、「我一直都對韓文好的外國人成員特別有好感，他韓文真的超好，團員好像也常常忘記他是外國人，之前看過一個影片他們講到登錄證開頭數字是1的有誰，成員還問他『哥你不是1嗎』，他說『我是外國人啊』（外國人開頭是5）」。

No.9 揚揚

所屬團體：NCT

揚揚（劉揚揚）為韓國大勢男團NCT成員之一，從新北市出生的他，曾與家人移民到德國6年，16歲時加入SM娛樂成為旗下練習生，18歲時在預備明星組合「SM ROOKIES」中公開，後來以NCT中國小分隊「WayV（威神V）」忙內在中國進行活動，19歲正式以NCT成員身份回歸大隊，後來也成功與成員Ten組成WayV第二支小分隊發行數位單曲，在南韓與中國享有一定知名度。

今年WayV宣布11月9日將來到新北市工商展覽中心舉辦巡迴演唱會，不過全區站席的消息曝光後也引發網友熱議，不少粉絲對此抨擊，「146要站哪裡才看得到」、「年紀大了膝蓋不好拜託賞張椅子吧」、「不給我拍立得海報沒關係，至少給我張椅子啊，求求了」、「這場地全區站席？椅子是被拉椅子拉走了？？？」、「但這是揚揚第一次在家鄉的表演，真的又不想錯過QQ，怎麼會搞全程站席啦齁」。

No.8 Amber

所屬團體：f(x)

Amber（劉逸雲）以台裔美籍歌手身份，在SM娛樂以女團f(x)組合出道，俐落短髮搭配中性裝扮，加上本身熟練中、英、韓三種語言，不僅是隊內饒舌擔當，也成為f(x)跑宣傳時的翻譯小幫手。在團體活動期間，Amber曾在初期歷經腳踝受傷、歌曲創作，中期solo出道並開設個人YouTube頻道，擔任演員之餘還成為綜藝能手，後期選擇不續約離開公司。近年Amber則將重心放在美國與中國樂壇，希望讓粉絲能夠以不同方式看見她所創作的歌曲及作品。

去年10月LV（LOUIS VUITTON，路易威登）舉辦「2024春夏大秀」，少女時代隊長太妍與Amber相見歡，兩人見面也給予對方溫暖擁抱，可愛的互動頓時成為網路關注焦點，不僅讓許多二代團粉絲為之動容，也瞬間勾起網友回憶殺，「好帥好美呀」、「好久沒有聽到〈4 Walls〉」、「Amber應該是在考慮要用哪個國家的語言說話」、「Amber最後是用台灣腔說了bye-bye嗎」。

No.7 Mark

所屬團體：GOT7

韓國男團GOT7成員、饒舌歌手Mark（段宜恩）其實也有台灣血統！Mark的父母均為台灣人，因此基本聆聽、交談對他來說不成問題。Mark小時候曾跟隨爸媽定居巴西、巴拉圭，直到後來才返回美國洛杉磯居住，高中時期他被JYP娛樂星探挖掘，在親友鼓勵下參加海選，16歲便前往韓國接受專業培訓，除了練唱和練舞之外，還要學習危險性極高的極限武術；20歲出道後也陸續可以從歌曲中看見Mark創作天分，對於服裝設計更是有獨到見解；27歲時Mark選擇不再與JYP娛樂續約，在中國北京成立個人工作室、加入創新藝人經紀公司後，仍持續在音樂這條路上努力邁進。

去（2023）年Mark回到台北TICC國際會議中心開演唱會，中途還貼心詢問粉絲「我今天用中文可以嗎？然後我用一點英文的話沒關係吧？」影片曝光後也讓許多網友驚呼連連，「原來GOT7有台灣人」、「推Mark，本人有夠帥，講中文好軟萌」、「自己唱自己Talking，覺得他回美國後中文變好XD可能跟家人講比較多話」、「推推馬克！！！solo之後成長超多！！期待下次再見」、「推Mark，歌唱實力有增強不少，期待整團一起來」、「推Mark，真的好可愛又寵粉，不愧是甜南瓜馬克」。

No.6 NICHOLAS

所屬團體：&TEAM

今年22歲的NICHOLAS（王奕翔）為HYBE LABELS JAPAN旗下男團&TEAM成員，從幼稚園時期的跆拳道、國小和國中時期的羽毛球，都能展現NICHOLAS對運動的天賦，不過在膝蓋受傷、好友放棄的狀況下，NICHOLAS從羽毛球選手變成熱愛霹靂舞表演的舞者，後來17歲時因為徵選通過，加上姊姊是K-POP愛好者，最後選擇遠赴韓國當練習生，歷經韓國實境選秀節目《i-LAND》、《&AUDITION》，最終在20歲時成功出道。

NICHOLAS在2024《偶像運動會》與成員EJ、K及FUMA在男子400公尺接力賽中拿到冠軍。此外，NICHOLAS先前與其他成員到月尾島主題樂園，搭乘旋轉擺盪設施時，原本就不喜歡刺激設施的他忍不住脫口飆罵「X你X機X」，不過一開始節目組聽不懂便打上「NICHOLAS學會外星語」字幕，直到發現後才緊急轉為私人影片。該則新聞傳回台灣後，在PTT也引發熱烈討論，「台灣粉絲真的能接受嗎XD」、「我覺得很接地氣XDDD」、「有夠台好好笑，職員發現後一定很驚慌XDDD」、「好親切啊哈哈哈哈哈」、「這情況下我可以接受罵這麼髒的XDD」。

No.5 許念慈

所屬團體：tripleS

如果你聽過南韓超大型女團「tripleS」，那你絕對不會對許念慈（Nien）感到陌生！許念慈曾為韓國FNC娛樂練習生，2021年曾參與韓國選秀節目《Girls Planet 999》未能順利出道，後來她與Modhaus經紀公司簽約，去（2023）年以tripleS、小分隊LOVElution成員身份正式出道。

許念慈今年7月首度以tripleS成員身份回台參與「2024 S2O TAIWAN」演出，8月則有網友在Threads上曝光許念慈在《偶像運動會》跑步飛快的影片，直言「許念慈這個速度可以去追高鐵了吧」，讓不少網友紛紛笑稱，「我們台灣人真的強」、「很台灣人，從小測200公尺」、「肯定是趕火車或是趕高鐵的時候練成的速度」、「好厲害，跑完還可以彈跳，是我早就抽筋了」、「她們團體的人數甚至可以參加大隊接力」。

No.4 幻藍小熊

所屬團體：幻藍小熊（GENBLUE）

「Sweetie co-co-co／겁내지 말고 woah, woah, woah／Wavy co-co-co／Shine like a loco」，這段熟悉的歌詞正是來自2023年台灣實境選秀節目《未來少女》出道的幻藍小熊的歌曲〈COCOCO〉。幻藍小熊經過今年2月南韓魔鬼特訓後，原本的9人組合縮減為6人組合，由現任韓國籍成員Ayeon及台灣籍成員XXIN、媛媛、毓、采甄、Nico正式在韓出道，另播出實境秀《加一點，出道魔法配方》，其中幻藍小熊在打歌期間不僅多次登上《THE SHOW》、《Show Champion》等知名節目，開全麥無墊音的實力演唱更是讓6位少女人氣大增。

幻藍小熊成團至今圈粉無數，住在韓國的台灣部落客太咪於臉書粉絲團特別分享6人舞台魅力，「大家不用拿第一次上韓國舞台的新人去跟已經出道一陣子的人比較，因為她們也還會繼續成長呀！要在韓國出道不是一件簡單的事，她們要面對的挑戰也不是我們一般人可以想像的。我覺得嚴厲的考驗她們一定不缺，所以我們就一起幫她們加油吧！可以在韓國電視台的音樂節目看到繁體中文的字已經好感動了」，對此許多網友回應，「看了Live舞台，以新人來說完成度很高了～韓文發音聽起來也很順，努力的女孩們，支持」、「幻藍小熊是我一路以來看著成長最多的台灣女團！希望這份永不放棄的精神可以讓世界看到更多台灣的寶藏女孩！」

No.3 葉舒華

所屬團體：(G)I-DLE

南韓大勢女團(G)I-DLE副唱、忙內兼門面葉舒華也是台灣人的驕傲！今年24歲的舒華出生於桃園楊梅，擁有泰雅族的血統的她，從小便立志成為藝人，不僅瞞著家人填寫志願考進華岡藝校，16歲時陪同朋友參加Cube試鏡卻誤打誤撞被挖掘前往韓國當練習生，儘管相比其他人沒有相關基礎，但舒華仍把握時間精進自己，出道6年以來的進步與蛻變許多粉絲也看在眼裡，日前在綜藝實境節目《Workdol》活潑的主持方式更是圈粉無數。

葉舒華近年成為許多台灣品牌代言人，出席柯震東慶生場合、即將登上台灣綜藝實境節目《艾嘉食堂》也成為網友關注焦點。值得一提的是，舒華在IG穿著開衩泳衣大跳(G)I-DLE新歌〈Klaxon〉，白皙的皮膚與完美的身材展露無遺，影片釋出更是突破千萬人次觀看，許多網友紛紛表示，「葉舒華你好白，白到發光」、「我大概看了一百萬遍」、「這是我不付錢就可以看的嗎」，也有人重提葉舒華從極度保守到逐漸開放的過程，「逐漸消失的葉保守」、「葉保守變葉性感了」。

No.2 許光漢

在台灣人眼中蔚為影視圈男神的許光漢，13歲時曾擔任亞洲天王周杰倫〈三年二班〉MV演員，雖然在追隨星路的過程並不順遂，但是許光漢跨足演員、歌手、配音員、模特兒的經歷，也讓他累積許多實戰經驗，包含電影《你的婚禮》、《想見你》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、電視劇《想見你》、《正港分局》等都是他的代表作品。其中《想見你》一人分飾兩角的演技也博得觀眾青睞，不僅在日韓等地累積高人氣，還受邀出席第59屆百想藝術大獎，偕南韓演員李帝勳擔任頒獎人。近年則搭擋日本女演員清原果耶參與電影《青春18x2 通往有你的旅程》並飾演男主角Jimmy，在韓劇《無路可走：輪盤賭》飾演神秘殺手「Mr.Smile」，成為首位在韓國出道的台灣演員。

日前許光漢低調入伍消息曝光，讓許多海內外粉絲非常驚訝，不少網友表示，「其實我比較震驚的是原來許光漢還沒去當兵，我一直以為他當完兵了」，也有人大讚許光漢勇於面對兵役，「很多男星當過兵變得更成熟穩重，戲路也更廣了。韓國人對履行義務的男人也很尊敬」、「至少他不會逃避，他履行了他的國民義務。他一直馬不停蹄的在工作也可以趁機好好沉澱一下自己，期待他明年用更好的狀態出現在大家面前」。

No.1 周子瑜

所屬團體：TWICE

說到最具知名度的赴韓發展台灣籍藝人，十之八九都會想到屋哩（우리）台灣女兒周子瑜！身為JYP旗下女團TWICE人氣成員、「長身忙內」的子瑜，曾因於韓國節目高舉中華民國國旗，遭到藝人黃安批評為「台獨份子」，後續子瑜面露憔悴在鏡頭前道歉，讓許多ONCE（TWICE粉絲名）非常不捨，甚至在社群上發起「#StandByYu」行動聲援。今年子瑜出道邁入第9年，不僅成功以第3位solo成員出道，個人首張迷你專輯《abouTZU》更是集結子瑜IG帳號ID「thinkaboutzu」及《偶像運動會》射箭名場面，「about tzuyu」也可以看成「chou tzuyu」，主打曲〈Run Away〉釋出至今已突破1,139萬人次觀看。

周子瑜新歌曝光後引發網友熱烈好評，「在有生之年能看到我們家子瑜solo出道實在太開心了，也真的無怨無悔了，天使瑜想要捐款也真的很善良，團寵忙內肯定得到姐姐們最熱情的幫助，所以勇敢地展翅高飛吧！會有愛相隨的」、「歌可以給很多人唱，風格也一定不同，但這就是『子瑜』風格，聲音跟她的人一樣，真誠、自然、樸實，聽的人都能感受到她滿滿的誠意，真實的呈現屬於她的歌唱風格」、「〈Run Away〉已經是我所有歌單的排行榜第一名，這旋律跟節奏太合我的口味了，讓我想起2000年代時聽的歌曲，想起學生時期，太棒了」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年09月30日至2024年09月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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