《黑白大廚》新一集上線！刺激團體賽聲量破千 白湯匙餐廳打卡夯爆、IG全公開

颱風假待在家沒事做嗎？不如打開Netflix跟上最近超級夯的韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》吧！選手們精湛的廚藝、評審們刁鑽的味蕾和流暢利落的剪輯節奏，讓《黑白大廚》日前在全球掀起話題，在Netflix榜單上更是以490萬觀看次蟬聯全球非英文影集的周榜冠軍。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察發現《黑白大廚》播出近半個月（2024/9/17~2024/10/02）在各大社群媒體上掀起話題，累積聲量達8490筆，其中聲量最高點落在10月1日，Netflix一口氣更新3集節目。《黑白大廚》進行團體混戰，分組經營餐廳，爭取8強席位。網友們紛紛表示，「真的佩服韓國能做出這麼厲害的節目」、「好看，看到欲罷不能」、「放颱風假就可以衝新集數了」、「最新賽制很有意思，但有點殘忍」。

《黑白大廚》在10月1日已更新至第10集，10月8日也將迎來最終兩集，已經入坑的朋友們屆時記得要留守Netflix哦！若你還不熟悉這部節目，《網路溫度計DailyView》也曾分享《黑白大廚》節目看點與黑湯匙廚師們的IG大禮包，有興趣想認識他們的話就千萬不要錯過啦！（延伸閱讀：打破韓國「湯匙階級文化」！超火韓綜《黑白大廚》首周猛奪全球收視冠軍 看點及廚師IG大公開）

馬上收藏！白湯匙名廚餐廳＋IG大公開

在節目中，參賽者們大展身手，許多觀眾都期待能有機會一嚐黑白大廚的手藝。其實，要找到他們經營的餐廳並不難！只要在韓國Naver地圖輸入「黑白大廚」的韓文關鍵字，就會出現參賽者的完整餐廳地圖。

《網路溫度計DailyView》讀者投書，盤點20位白湯匙大廚所經營的餐廳及地址，並附上最新的IG帳號，讓您有機會親自前往韓國打卡，同時掌握他們的日常動態！

明星主廚暨CHOI.行政主廚－崔鉉碩

經營餐廳：

쵸이닷（CHOI Dot）；서울특별시 강남구 도산대로 457, 3층

중앙감속기；서울특별시 성동구 성수일로6길 7-1, 1층

달리아 다이닝（Dahlia Dining）；서울특별시 강남구 도산대로45길 14, 2층

IG：crazypenne

中式料理大師－呂敬來

經營餐廳：홍보각（紅寶閣）；서울특별시 강남구 봉은사로 130

個人IG：lu_chinglai

美國《鐵人料理》冠軍、白宮晚宴主廚－李愛德華（Edward Lee）

經營餐廳：610 Magnolia；610 W Magnolia Ave, Louisville, KY

個人IG：chefedwardlee

韓國首位女性中式料理主廚兼港式點心女王－鄭智善

經營餐廳：티엔미미（Tianmimi）；서울특별시 서초구 사임당로 143 104-1,2,3

個人IG：chef_jisunjoung

《廚神當道韓國版2》冠軍－崔康祿

經營餐廳：식당NEO；서울특별시 송파구 삼전로12길 4, 101호

個人IG：roi_choi

連續15年米其林一星主廚－法布里齊奧法拉利

經營餐廳：파브리키친（Fabrizio’s Kitchen）；서울특별시 용산구 한강대로15길 23-6, 1층

個人IG：fabrilicious

米其林一星主廚－約瑟夫利傑伍德

經營餐廳：EVETT；서울특별시 강남구 도산대로45길 10-5, 1층

個人IG：josephlidgerwood

米其林一星主廚－金度潤

經營餐廳：윤서울(Yun Seoul)；서울특별시 강남구 선릉로 805, 1층

個人IG：projectsyun

《廚神當道韓國版1》冠軍－金承珉

經營餐廳：모리노아루요（Morino Aruyo）；제주특별자치도 제주시 애월읍 하소로 769-58

餐廳IG：morino_aruyo

韓國蔬菜料理達人－南政錫

經營餐廳：

로컬릿（local EAT）；서울특별시 성동구 한림말길 33, 2층

그린볼（Green Bowl）；강원특별자치도 강릉시 산양큰길22번길 30 1층

個人IG：the_local_eater

《韓食大賽2》冠軍－李英淑

經營餐廳：나경버섯；충청남도 부여군 석성면 비당로109번길 100

個人IG：nakyung0039

世界三大料理大賽雙冠王－曹銀珠

經營餐廳：터치더스카이（Touch the Sky）；서울특별시 영등포구 여의도동 63로 50, 58층

餐廳IG：63_restaurant

美國料理比賽《Restaurant Express》冠軍－金璿京

無經營餐廳；個人YT頻道：Seonkyoung Longest

個人IG：seonkyounglongest

《廚神當道韓國版1》亞軍－朴俊雨

經營餐廳：오쁘띠베르；서울특별시 종로구 자하문로 47-1

個人IG：seoul_1983

韓國首位米其林一星主廚－方基洙

經營餐廳：깃든；서울특별시 강북구 월계로7나길 46-5 1층 깃든

個人IG：gitdeun_bang

大韓民國16代烹飪名將－安惟鍟

經營餐廳：

가매；광주광역시 서구 상무대로 1104-26

광주옥1947（Gwangjuog1947）；광주광역시 서구 상무대로 1104-20

장수나주곰탕；광주광역시 서구 대남대로487번길 14

個人IG：gamae_gwangjuok

混合明星廚師－吳世得

經營餐廳：친밀 제주；제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1781

個人IG：sedeukoh

前米其林一星主廚－黃鎮先

經營餐廳：진진（津津）；서울특별시 마포구 월드컵북로1길 60, 1층

個人IG：jinseon.hwang

北韓料理專家－崔地亨

經營餐廳：리북방；서울특별시 마포구 마포대로1길 16, 2층

個人IG：leebukbang

日式料理達人－蔣皓埈

經營餐廳：

네기라이브（NEGI LIVE）；서울특별시 성동구 성수이로 97, 5층

네기다이닝라운지（NEGI Dining Lounge）；서울특별시 강남구 도산대로 15길 18, 4층

네기스키야키（NEGI Sukiyaki）；서울특별시 강남구 논현로 854, 지하1층

個人IG：janghojoon8

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月17日至2024年10月02日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黑白大廚』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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