台灣月書展開幕 日本紀伊國屋書店參與規模創新高

文化部駐日台灣文化中心與日本大型連鎖書店「紀伊國屋書店」合作推出台灣月書展，自8月底至10月間，陸續於日本36家紀伊國屋書店分店登場，規模空前。

台灣月書展今天在位於東京都新宿區的紀伊國屋書店新宿本店舉行開幕式。

駐日代表李逸洋、日華議員懇談會會長、眾議員古屋圭司，以及自民黨青年局局長、眾議員鈴木貴子、紀伊國屋書店會長（董事長）高井昌史、日本台灣交流協會總務部長田中麻美子、文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍、SNET台灣代表理事、日本大學教授赤松美和子等人出席。

古屋圭司表示，台灣月書展最初（2022年）是紀伊國屋6家書店（在東京新宿、東京高島屋、橫濱、大阪梅田、福岡、札幌的旗艦店）參與，如今擴大至30多家，這象徵台日文化交流愈來愈密切。

開幕儀式後，古屋受訪表示，台灣月書展今年主題是飲食文化，台灣料理在日本頗受歡迎，他的選區有一家台灣料理店總是大排長龍，人氣很高。那家店的老闆是台灣人，地震時，捐了很多善款；台灣人在日本經營餐廳，受到日本人的惠顧，覺得很幸福，透過飲食連結台日情誼。

古屋說，他之前收到魯肉飯罐頭，自己加了白飯、蛋和蔥，真的非常好吃。雖非高級料理，但一般的台灣小吃就很好吃。希望多為台灣宣傳，讓台灣美食深入日本社會。

李逸洋致詞表示，感謝古屋圭司大力促成，以及高井昌史持續協助並擴大參與台灣書展的店鋪數。也感謝日本台灣交流協會、自民黨青年局長期以來對台日文化交流的支持，期待大家務必來到台灣月書展，透過書籍了解台灣的魅力。

鈴木貴子致詞表示，光是看著書展推出的小冊子封面，就讓人食指大動，甚至期待今天能否品嚐到相關料理。希望大家親手翻閱這些書籍，了解台灣，進一步親自前往台灣、體驗台灣。

高井昌史表示，書店是文化與文化交會之處，在半導體產業的經濟領域，台日關係重要性逐漸提高，支撐這關係的文化交流持續性很重要。在人與人的交流大大恢復之際，全國各地的台灣月書展活動是可以接觸台灣文化的機會，盼能對今後促進台日交流作出貢獻。

這次台灣月書展特別邀請日本知台學者團體「SNET台灣」編纂「台灣書旅-美食中的文化台灣」小冊，介紹38本台灣飲食文化相關日文書籍。小冊於書展期間供民眾免費索取。

小冊主要以2020年至2024年出版的日文書籍為選書範圍，收錄台灣飲食文化相關文學、隨筆、指南及食譜等，並邀請各領域專家學者撰文，從飲食文化史、便當文化、地方小吃、飲料、性別、夜市文化、家庭料理、食材與國際關係等角度，帶領讀者探索台灣飲食文化多樣面貌。

今年的小冊子備受好評。紀伊國屋書店表示，在其他分店書展開幕當天，甚至有讀者為了索取小冊子，在開店前就開始排隊。

赤松美和子說，繼SNET台灣2022年製作「台灣書旅」以來，短短3年間，就出版了38本有關台灣飲食文化的書籍。

「台灣書旅」小冊執筆者是大岡響子、國府俊一郎、松葉隼、山崎直也，日本設計公司100KG的川原樹芳、大柴千尋參與設計。這些人士今天也出席台灣月書展開幕式。