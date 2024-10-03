女候診看宣導片感動簽器捐 給自己最棒生日禮物

劉姓女子昨天到彰化縣員林市宏仁醫院看診，看到器官捐贈宣導影片很感動，隨即向醫院表示要簽署器官捐贈同意書，由於今天是她生日，她說，「這是給自己最棒的生日禮物」。

員林宏仁醫院今天透過新聞稿表示，昨天颱風假仍有提供醫療服務，43歲劉姓女子從南投來看心臟內科，候診時看到電視播放器官捐贈中心「你應該予人疼予人愛」版本宣導影片，令她非常動容。

劉姓女子說，平常就會與孩子分享器官捐贈想法，加上昨天看到這段宣導影片讓她內心很感動，因10月3日是她生日，想送自己一個最棒的生日禮物，所以當場就聯繫醫院社工師，簽下器官捐贈同意書。

宏仁醫院社工師謝麗秋表示，器官捐贈觀念需要本人及家屬都能充分了解，有時也可能是對生命有所感觸，日前55歲游姓男子去西藏旅行，因高山症歷經生死關頭，認為應讓生命更有意義，因此回國後簽署器官捐贈同意書。