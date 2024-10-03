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第34屆醫奉獎10月19日頒獎 台大教授謝長堯獲特殊貢獻獎

聯合報／ 記者黃妙雲／台北即時報導
第34屆醫療奉獻獎得主揭曉，個人醫療奉獻獎得主9名，分別為吳宗樹、石台華、張常勝、謝仲思、侯明鋒、田惠文、章殷超、卓青峰、莫那•瓦旦；特殊貢獻獎得主為謝長堯，團體醫療奉獻獎為天主教失智老人基金會，今年新團體貢獻獎，由安寧照顧基金會獲獎。 圖／厚生會提供
第34屆醫療奉獻獎得主揭曉，個人醫療奉獻獎得主9名，分別為吳宗樹、石台華、張常勝、謝仲思、侯明鋒、田惠文、章殷超、卓青峰、莫那•瓦旦；特殊貢獻獎得主為謝長堯，團體醫療奉獻獎為天主教失智老人基金會，今年新團體貢獻獎，由安寧照顧基金會獲獎。 圖／厚生會提供

第34屆醫療奉獻獎得主揭曉，個人醫療奉獻獎得主9名，分別為吳宗樹、石台華、張常勝、謝仲思、侯明鋒、田惠文、章殷超、卓青峰、莫那•瓦旦；特殊貢獻獎得主為謝長堯，團體醫療奉獻獎為天主教失智老人基金會，今年新團體貢獻獎，由安寧照顧基金會獲獎。

吳宗樹是屏基海外宣教部專案經理，舉家在馬拉威深耕17年，協助馬拉威醫療團，強化當地公衛系統，召募及培訓當地人才，擔任馬國衛生部資深技術顧問，參與並主導數位健康系統建置，協助建立傳染病監測系統。

石台華修女來自波蘭，是輔大醫院副院長，也是靈性關懷師，隨醫療團至原住民部落，從事臨床照護、對病人靈性關懷的工作，為台灣奉獻專業與壯年，深耕27年。

張常勝是南投埔里基督教醫院醫事部主任醫師，因罹患小兒麻痺，深刻體會弱勢、病人與身障的種種艱難。他遠赴南投偏遠山城行醫，積極發展重症服務，參與仁愛鄉山地巡迴醫療，也參與泰北、四川義診團服務，成立南投縣第一個安寧居家療護團隊、第一個肺結核病房、第一個職業醫學與傷病診療服務，守護大埔里地區居民健康，長達31年。

枋寮醫院醫療副院長謝仲思服務偏鄉28年，於1996年在枋寮醫院籌立神經外科，一肩扛起台東以西，東港以南的神經外科醫療重擔，建構台灣尾的醫療網。

有「南台灣乳癌第一刀」稱號的高雄醫學大學教授侯明鋒，從事乳癌防治40年，提升乳房手術技術，參與國際乳癌研究，第一位研究發現兩個變異乳癌基因為國內婦女乳癌元兇，足跡踏遍南台灣山地離島，並遠至東台灣南迴、澎湖，走進社區做篩檢。近50年行醫生涯，相當於台灣乳癌專科發展史縮影。

花蓮縣秀林鄉衛生所主任田惠文深耕秀林鄉23年，每大於鄉內各部落巡迴醫療，秀林鄉民九成以上為太魯閣族，飲酒、結核病、糖尿病等健康問題多，在資源缺乏情況下，推動醫療平權以及推動原鄉健康議題，落實預防及醫療並重，推動肝病消除、結核病防治、糖尿病防治與共照模式建立。

新北市貢寮區樂文診所負責人章殷超，在貢寮無醫區域開設診所，堅守偏鄉30年，致力於全人、全家、全時、全程，持續居家在宅醫療服務，體恤身障及偏遠地區民眾，提供醫療、生活照護用品代購、共享等免費服務。

嘉義迦南中醫診所院長卓青峰，21年來堅持每周一次深入阿里山鄒族部落看診，參與偏鄉部落巡迴衛教、協助解決中醫資源不足平衡城鄉差距規畫，協助推廣山地離島偏鄉巡迴醫療，照護更深山部落居民。

花蓮縣吉安鄉衛生所醫師兼主任莫那•瓦旦，40年來在基層衛生所服務，從屏東三地門、春日鄉，到花蓮秀林鄉、光復鄉、吉安鄉，服務對象以原住民為主，致力提升山地離島、原民族群的健康福祉政策及制度建立。

特殊貢獻獎得主為台大醫學院名譽教授謝長堯，數十年來從事本土子宮頸癌的研究及建立理論基礎，證實台灣婦女的子宮頸癌與人類乳突病毒HPV的關係，並積極推動子宮頸抹片檢查，讓台灣30歲以上的婦女都可以免費做子宮頸抹片篩檢。為提升台灣婦癌醫療品質，並創立台灣婦癌醫學會。

天主教失智老人社會福利基金會獲得團體醫療奉獻獎，長期倡導失智症議題，以各類活動、宣導品喚起大眾重視，積極參與政策制定，推廣預防失智衛教活動。協助耕莘醫院開設記憶門診，全面性推動失智症篩檢，成立家屬支持性團體，2001年設立全台第一家失智養護機構，後開辦失智日照中心，承接居家服務。

團體貢獻獎由安寧照顧基金會得獎，在安寧觀念尚不普及的1990年成立，透過活動及議題倡導，引導社會正視死亡議題，協助各大醫院開設安寧病房，辦理課程培育安寧人才，目前宣導觸角已延伸至預立醫療自主計畫及病人自主權利法。安寧照顧基金會的服務區涵蓋全台簽約的醫院，推動宣導以改變民眾觀念為主要的任務。

台大醫學院 失智症 子宮頸癌 衛生所

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