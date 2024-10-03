快訊

IG新功能眾人嚇壞！聊天室截圖跳出「截圖示警」給對方 實測2動作必通知

基隆長庚醫院火警13樓冒濃煙 洗腎病人及家屬緊急疏散126人

山陀兒登陸高雄小港 明天還有颱風假？氣象署風雨預測曝

香港M痘男潛伏期來台有高風險接觸 疾管署今將行動

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
香港一例M痘確診個案，曾於潛伏期內到過泰國和台灣，逗留期間曾有高風險接觸。示意圖非新聞當事人，美聯社
香港一例M痘確診個案，曾於潛伏期內到過泰國和台灣，逗留期間曾有高風險接觸。示意圖非新聞當事人，美聯社

香港衛生署衛生防護中昨公布新增一例M痘（Mpox，舊稱猴痘）確診個案，曾於潛伏期內到過泰國和台灣，逗留期間曾有高風險接觸，衛福部疾管署稍早表示，尚未接獲香港衛生單位通知，今天會主動以電子郵件，向香港衛生單位聯繫窗口致信，詢問該案在台灣的活動史，掌握後再提供相關衛生局進行疫調。  

香港明報報導，香港衛生防護中心表示，一名過往健康良好的43歲男病人，於9月24日開始出疹，分別於9月25日及27日，向灣仔男性社會衛生科診所求診，病人情況穩定，已入住瑪嘉烈醫院，根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾到訪泰國和台灣，於當地逗留期間曾有高風險接觸。初步調查顯示，中心暫未發現個案與香港早前其他猴痘確診個案有流行病學關連，中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衛生組織。  

疾管署副署長羅一鈞表示，截至今天上午，本署尚未接獲香港衛生單位通知，今天會主動以電子郵件，向香港衛生單位聯繫窗口致信，詢問該案在台灣的活動史，掌握後再提供相關衛生局進行疫調。  

疾管署「全國Ｍ痘本土病例及境外移入病例統計表」最新數據指出，今年累計70例M痘病例，最近一例發病日為今年9月22日，確定病例數最多的為8月的19例，其次為7月的15例；5名境外移入個案中，2例來自泰國，菲律賓、馬來西亞、中國大陸各1例。  

M痘目前為第二類法定傳染病，主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病，症狀與天花相似，但病情較輕微。症狀包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處、極度倦怠，發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見，皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最終結痂脫落，嚴重病患疹子數目可達數千。

疾管署 衛生局 香港

延伸閱讀

北市首例本土登革熱現蹤文山區 感染源仍在釐清

股市暴漲 訪港陸客更願大手筆花錢

陸電商平台進軍香港 港議員憂食物和電器安全

香港男子確診M痘 潛伏期曾在台灣有高風險接觸

相關新聞

疑山陀兒風力太強供電不穩 台鐵嘉義至枋寮下午全面停駛

山陀兒颱風今中午已經登陸高雄小港，為南部帶來劇烈風雨，台鐵今東、西部幹線對號列車、南迴線及支線全面停駛，區間快車部分，西...

陪你吃飯…民眾直擊2隻大米奇在桃園火鍋自助吧現蹤

桃園中壢青埔某間火鍋店被民眾爆出放醬料和放火鍋料的開放式冰櫃有2隻大老鼠，民眾更目擊老鼠吃蔬菜畫面，認為就是一個流程很差...

香港M痘男潛伏期來台有高風險接觸 疾管署今將行動

香港衛生署衛生防護中昨公布新增一例M痘（Mpox，舊稱猴痘）確診個案，曾於潛伏期內到過泰國和台灣，逗留期間曾有高風險接觸...

方文琳罹癌憂耽誤演出 自揭一度想辭演舞台劇

舞台劇「時光の手箱：我的阿爸和卡桑」5、6日將連2天在台中登場，也是演員方文琳宣布罹患食道癌零期後，首度公開露面，她坦言...

研究：口腔細菌恐致癌 遠離菸酒可防

平常愛喝酒、吸菸的人們，要小心頭頸癌找上門！一項研究發現，人類口腔中有13種細菌將使罹患頭頸癌（HNSCC）的機率增加30%，包括腦癌、口腔癌和鼻咽癌等疾病，而喝酒、吸菸都是嚴重的危險因子。專家呼籲，

台灣社群平台10月1日「祝國慶快樂」挨轟！火速修1句致歉曝原因 網氣炸：亂拗

部分網友會因操作介面、整體網站視覺而在部落格、社群平台間跳槽互轉。一名網友原預計跳槽一家台灣新型態社群平台時，意外發現該平台在10月1日發布「祝大家國慶快樂」，但敏感時刻當天為中國國慶日，台灣國慶日為10月10日，兩處差了9天，引起不少網友直呼失望，對此該平台也回應原因並致歉，但網友還是不買單，批評「有點硬拗」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。