香港M痘男潛伏期來台有高風險接觸 疾管署今將行動

香港衛生署衛生防護中昨公布新增一例M痘（Mpox，舊稱猴痘）確診個案，曾於潛伏期內到過泰國和台灣，逗留期間曾有高風險接觸，衛福部疾管署稍早表示，尚未接獲香港衛生單位通知，今天會主動以電子郵件，向香港衛生單位聯繫窗口致信，詢問該案在台灣的活動史，掌握後再提供相關衛生局進行疫調。

香港明報報導，香港衛生防護中心表示，一名過往健康良好的43歲男病人，於9月24日開始出疹，分別於9月25日及27日，向灣仔男性社會衛生科診所求診，病人情況穩定，已入住瑪嘉烈醫院，根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾到訪泰國和台灣，於當地逗留期間曾有高風險接觸。初步調查顯示，中心暫未發現個案與香港早前其他猴痘確診個案有流行病學關連，中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衛生組織。

疾管署副署長羅一鈞表示，截至今天上午，本署尚未接獲香港衛生單位通知，今天會主動以電子郵件，向香港衛生單位聯繫窗口致信，詢問該案在台灣的活動史，掌握後再提供相關衛生局進行疫調。

疾管署「全國Ｍ痘本土病例及境外移入病例統計表」最新數據指出，今年累計70例M痘病例，最近一例發病日為今年9月22日，確定病例數最多的為8月的19例，其次為7月的15例；5名境外移入個案中，2例來自泰國，菲律賓、馬來西亞、中國大陸各1例。

M痘目前為第二類法定傳染病，主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病，症狀與天花相似，但病情較輕微。症狀包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處、極度倦怠，發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見，皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最終結痂脫落，嚴重病患疹子數目可達數千。