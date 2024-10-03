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方文琳罹癌憂耽誤演出 自揭一度想辭演舞台劇

中央社／ 台北3日電
台灣藝人方文琳罹患食道癌。聯合報系資料照片
台灣藝人方文琳罹患食道癌。聯合報系資料照片

舞台劇「時光の手箱：我的阿爸和卡桑」5、6日將連2天在台中登場，也是演員方文琳宣布罹患食道癌零期後，首度公開露面，她坦言一度怕自己狀態太差無法好好演出而想辭演。

方文琳今天透過劇組分享，她在發現罹癌時，已接下「時光の手箱」演出，因距離台北場正式開演還有2個多月，決定先開內視鏡微創手術復原，事先也告知監製李崗等劇組人員，怕術後無法如期恢復，而耽誤舞台劇演出。

方文琳回憶，術後復原期間連吞嚥也困難，怕狀態太差無法好好演出，讓她一度想辭演舞台劇。好在醫護人員細心照料，她也努力調養，終於在上月初台北首演之前恢復健康，在舞台上精神飽滿、聲音宏亮，絲毫看不出曾經連聲音也發不出來。

從玉女歌手出道轉戰戲劇界，方文琳近年更開始嘗試舞台劇，她坦言愛上舞台劇演出，是因為喜歡跟觀眾有近距離接觸。她表示，還沒演出舞台劇前，也是觀眾之一，就覺得「哇好棒，要是有一天我有機會站在舞台上演出，是多麼榮幸的事情。」因此開始挑戰舞台劇，演出後更是愛上舞台劇表演。

方文琳表示，那種一顰一笑、一哭一悲的呼吸都是跟觀眾一起存在，最後的謝幕，享受觀眾給舞台上演員鼓勵的掌聲，非常迷人。

「時光の手箱」本週末5、6日在台中中山堂，12月7、8日移師高雄衛武營歌劇院演出。方文琳也歡迎觀眾到現場，觀賞在舞台上健康、活蹦亂跳的她呈現演出。

微創手術 舞台 觀眾

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