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慶祝國慶日活動多 婦聯會辦音樂會

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
婦聯會將於10日下午舉行「慶祝中華民國建國113年國慶音樂會」。（婦聯總會-中華民國婦女聯合會臉書）
婦聯會將於10日下午舉行「慶祝中華民國建國113年國慶音樂會」。（婦聯總會-中華民國婦女聯合會臉書）

國慶日不只總統府前有國慶大典，國民黨、各縣市政府與婦聯會也有自辦活動！婦聯會主委雷倩2日受訪時表示，婦聯會將與往年一樣，於雙十國慶日當天下午2點到4點，在婦聯總會禮堂舉行「慶祝中華民國建國113年國慶音樂會」，邀請僑胞、海內外團體一同共襄盛舉。

國民黨有升旗典禮

國民黨中央一早7點將自辦升旗典禮，目前國民黨升旗典禮規劃主席朱立倫跟黨務主管出席；前總統馬英九為了支持立法院長韓國瑜以及立法院主辦的國慶活動，將會到總統府前出席中樞大典，朱立倫在黨內升旗典禮完後也會前往。

據了解，包含侯友宜、蔣萬安、張善政與盧秀燕等4大直轄市長都會參加自己執政縣市的升旗典禮，並不會到黨中央參加升旗活動，幾位前主席包含洪秀柱等人也另有行程將不會到場。

婦聯會歡唱愛國歌曲

今年音樂會主要亮點有「毅響添開管樂團」帶來《水上慶典音樂組曲》、《夜來香》與《四海一家》的銅管五重奏；還有知名鋼琴家林上傑與男低中音林灝、女高音徐郁羚的「聲樂新秀獻美聲」，嗩吶王子溫育良也將帶來「鋸大缸」和「百鳥朝鳳」的演出。

另外，活動下半段也會由「復興崗校友重唱團」帶來《老情歌》、《薔薇訴願》、《One night in 北京》與《在那銀色月光下》等經典歌曲，最後則是校友合唱團、擎天合唱團與美韻合唱團將帶著全場一起高唱愛國歌曲《國家》。

雷倩表示，台灣在中華民國的歷史有極為特殊的地位，從支持國父到推翻滿清，到割讓日本之後台灣志士全省反抗，到光復後各省之菁英戮力建設，共同建立台灣奇蹟，這段歷史不應該被磨滅或竄改，更不能被遺忘。

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國慶 國民黨 音樂會

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