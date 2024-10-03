研究：口腔細菌恐致癌 遠離菸酒可防

平常愛喝酒、吸菸的人們，要小心頭頸癌找上門！一項研究發現，人類口腔中有13種細菌將使罹患頭頸癌（HNSCC）的機率增加30%，包括腦癌、口腔癌和鼻咽癌等疾病，而喝酒、吸菸都是嚴重的危險因子。專家呼籲，預防頭頸癌要從口腔衛生開始，刷牙和使用牙線都有幫助。

口腔細菌與頭頸癌

紐約大學研究團隊調查發現，人類口腔中有13種細菌將使罹患頭頸癌（HNSCC）的機率增加30%，並發生於口腔、鼻子和喉嚨等部位。頭頸癌為歐洲最常見的疾病之一，包括腦癌、口腔癌和鼻咽癌等疾病，每年確診人數超過15萬人，其在五年內可能殺死一半以上的患者。

《衛報》報導，該研究針對236名患有頭頸癌的人和458名沒有頭頸癌的人進行比較，結果顯示，頭頸癌患者擁有較高的吸菸率和飲酒率，以及較高的HPV病毒株感染率，這些都是頭頸癌的危險因子。

《IPM》指出，無論頭頸癌發生在何處，這13種細菌都被列為危險因子，並擁有相同的癌細胞種類。紐約大學醫學院研究員郭素英強調，「這些細菌可作為專家標記高風險人群的生物標誌物。」

保持良好口腔衛生

過往醫學研究僅認為口腔健康與頭頸癌之間可能有關聯性，而這項研究證實細菌與癌症之間的相關性，並發現其中造成問題的口腔細菌，但無法確定該細菌是否直接導致頭頸癌發生。

英國癌症研究中心高級健康資訊經理克萊爾奈特表示，由於研究結果只有200多個癌症病例，因此需要有更多人群樣本進行研究，以釐清口腔衛生與頭頸癌之間的聯繫。

他也建議，減少酒精攝入量和尋求戒菸支持是人們預防癌症的方式，將有助於降低這種疾病的風險。對於口腔細菌的預防，紐約大學醫學院教授理海耶斯指出，刷牙和使用牙線不僅有助於預防牙周病，還可以預防頭頸癌。

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