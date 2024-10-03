類鼻疽今年已奪13命、颱風後為高峰 防治重點一圖看懂

緩慢移動的中颱山陀兒即將登陸，強風豪雨可能導致積水與淹水，衛福部疾管署提醒，接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，可能導致鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱及腸道傳染病等風險。截至9月29日，今年累積80例類鼻疽病例，其中13例死亡，颱風過後為類鼻疽疫情高峰，呼籲民眾做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水造成感染。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，中颱山陀兒中心正往高屏方向接近，中午前後在南部地區登陸，進入陸地以後，強度會迅速減弱，預期明天減弱為熱帶性低氣壓。

疾管署今表示，中度颱風山陀兒今天中午前後將登陸，強風豪雨可能導致多地出現積水或淹水，民眾易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，導致感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱及腸道傳染病等，民眾在如颱風期間及颱風過後，需清理家園或外出時務，必落實防疫措施，保障自身及家人健康安全。

疾管署強調，颱風後一周為登革熱防治關鍵期，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，檢查居家環境，清理積水容器並加蓋，尤其南高屏民眾需特別注意「二溝」，也就是俗稱「天溝」的屋簷排水槽，以及俗稱「屋後溝」的屋後防火巷水溝，這些地方易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥，避免病媒蚊孳生。

颱風後清理環境時應穿著雨鞋、防水手套和口罩，避免刺傷或割傷，以防鉤端螺旋體病、類鼻疽及破傷風感染，另風災後若蓄水池受污水污染，應澈底清洗消毒，飲水需煮沸或使用市售瓶裝水；食物泡水或長時間解凍者勿食用，廚具與餐具應煮沸，或以市售含氯漂白水稀釋100倍，擦拭消毒並清洗乾淨；限水或停水期間，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液保持手部衛生。

除登革熱外，類鼻疽疫情同樣不可輕忽，引起類鼻疽的類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌汙染的土壤或汙水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，常為吸入性感染且慢性病患感染後重症機率較高，颱風天儘量待在室內並避免開窗及建議於室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴。

疾管署提醒，民眾類鼻疽常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，請留意自身健康狀況，有疑似症狀儘速就醫治療，也請醫師提高警覺，如遇有疑似個案，應詢問接觸史、受災與受傷情形、汙水暴露史等，並加強疑似個案的通報與診治。

颱風過後為類鼻疽疫情高峰，民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以及早診斷獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應儘速評估給予抗生素治療並於24小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。