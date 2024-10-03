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北市今年首例本土登革熱確診 文山區7旬男無中和、新店活動史

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市出現今年首例登革熱本土病例，是一名居住文山區70多歲男性，10月2日研判確診，無新北中和及新店活動史。清消示意圖。本報系資料照。
北市出現今年首例登革熱本土病例，是一名居住文山區70多歲男性，10月2日研判確診，無新北中和及新店活動史。清消示意圖。本報系資料照。

登革熱疫情燒進北市衛生局今宣布北市首例登革熱本土病例，是一名居住文山區70多歲男性，9月底陸續出現發燒、肌肉痠痛及噁心症狀，就醫經通報及採檢送驗後，10月2日研判確診，該個案於潛伏期無出國，也無新北中和及新店活動史，同住密切接觸者1人無登革熱症狀，衛生單位持續疫調，釐清感染源。

北市衛生局表示，已針對確診個案居住地周遭半徑100公尺範圍，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，文山區區級應變中心10月2日晚間緊急召開應變會議，啟動跨機關防治作為。

截至10日2日，北市累計41例登革熱病例，包含1例本土病例，40例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主。

衛生局說，登革熱有3至14天潛伏期，提醒市民加強症狀警覺，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心或腹痛等登革熱疑似症狀，請盡速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史，以利及早診斷、及早治療，確保自身健康。

山陀兒颱風挾帶豐沛雨量，衛生局指出，颱風過後1周是登革熱防治關鍵期，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」 除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。

北市 登革熱 衛生局

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