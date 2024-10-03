小琉球、林園已11級陣風 粉專：山陀兒即將登陸南高雄
中颱山陀兒即將登陸，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，山陀兒颱風預計上午將從南高雄一帶登陸，目前距離颱風中心最近的小琉球、林園汕尾漁港已出現11級陣風，高屏市區約7至10級陣風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計颱風中心登陸前後，可能會再增強個2級上下，提醒高屏地區的民眾要留意較強陣風。至於台南以北的西半部地區風力變化不大，大致上就跟現在一樣。
中央氣象署針對高雄市、屏東縣發布颱風強風告警，持續至上午10時30分；氣象署表示，颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，提醒當地民眾盡速至室內躲避。遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應盡速掩蔽。
颱風強風告警示警區域：高雄市鹽埕區、鼓山區、前鎮區、旗津區、小港區、林園區，屏東縣東港鎮、新園鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉。
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