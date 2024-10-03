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回馬槍？日本氣象廳最新預測 山陀兒登陸後再南下屏東

山陀兒進逼…吳德榮：上午高雄登陸 防破壞性暴風豪雨

小琉球、林園已11級陣風 粉專：山陀兒即將登陸南高雄

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
距離颱風中心最近的小琉球、林園汕尾漁港已出現11級陣風。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
距離颱風中心最近的小琉球、林園汕尾漁港已出現11級陣風。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

中颱山陀兒即將登陸，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，山陀兒颱風預計上午將從南高雄一帶登陸，目前距離颱風中心最近的小琉球、林園汕尾漁港已出現11級陣風，高屏市區約7至10級陣風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計颱風中心登陸前後，可能會再增強個2級上下，提醒高屏地區的民眾要留意較強陣風。至於台南以北的西半部地區風力變化不大，大致上就跟現在一樣。

中央氣象署針對高雄市、屏東縣發布颱風強風告警，持續至上午10時30分；氣象署表示，颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，提醒當地民眾盡速至室內躲避。遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應盡速掩蔽。

颱風強風告警示警區域：高雄市鹽埕區、鼓山區、前鎮區、旗津區、小港區、林園區，屏東縣東港鎮、新園鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉。

目前距離颱風中心最近的小琉球、林園汕尾漁港已出現11級陣風，高屏市區約7至10級陣風。颱風中心登陸前後，可能會再增強個2級上下，提醒高屏地區的民眾要留意較強陣風。記者劉學聖／攝影
目前距離颱風中心最近的小琉球、林園汕尾漁港已出現11級陣風，高屏市區約7至10級陣風。颱風中心登陸前後，可能會再增強個2級上下，提醒高屏地區的民眾要留意較強陣風。記者劉學聖／攝影

屏東縣 山陀兒颱風 氣象署

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