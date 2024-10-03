山陀兒即將抵達小琉球 粉專：中午登陸高雄 2縣市「進入最搖滾時刻」

中度颱風山陀兒正在侵襲台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」今天表示，山陀兒颱風已經走到小琉球西方不遠處，預計在中午左右，就會在高雄附近登陸，高屏地區進入最搖滾時刻，務必提高警覺。

氣象署表示，中颱山陀兒今天上午7時的中心位置在高雄的西南方約50公里海面，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北東進行。其暴風圈已進入彰化以南、南投、花東陸地及澎湖，對新竹以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

陸上颱風警報：新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。海警：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天台灣附近各沿海及離島風浪明顯偏大且有長浪發生，尤其西南部沿海及恆春半島易有8至10米浪高，中部以北、花東沿海及澎湖、馬祖亦有5米以上浪高，應避免前往海邊活動。

各地風力明顯偏強，彰化、雲林、嘉義縣、台南以南地區及桃園至台中沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有11至13級強陣風，桃園至台中、嘉義市地區及新北、台東沿海空曠地區易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，尤其清晨至上午台南、高雄及屏東沿海空曠地區將有14級左右強陣風。西南部沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌；屏東、高雄、台南、嘉義應嚴防致災性強陣風及短延時強降雨。