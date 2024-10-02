影／基隆東信路民宅後方土石流灌入 一家五口逃出安置

山陀兒颱風來襲，基隆市東信路180巷司法新村法院宿舍，今晚10時山坡發生土石流，民宅住家後山有土泥灌入，一家五口緊急逃出。市長謝國樑前往了解，目前住戶安置到其他房子，明天請工務處緊急處理。

基隆市今晚大雨不斷，東信路180巷司法新村法院宿舍，晚間10時發生土石流，民宅後方大量土泥夾雜樹枝傾洩而下，一家五口四大一小，緊急逃出。

據住戶表示，幸好雨有變小，但擔心後山垮下來，因土泥堵住民宅後門，十分危險。市長謝國樑晚間11時前往現場，工務處長陳耀川、東信里長賴綺到場了解及協助。