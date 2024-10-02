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影／基隆東信路民宅後方土石流灌入 一家五口逃出安置

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆東信路民宅後方土石流灌入，一家五口逃出安置。圖／讀者提供
基隆東信路民宅後方土石流灌入，一家五口逃出安置。圖／讀者提供

山陀兒颱風來襲，基隆市東信路180巷司法新村法院宿舍，今晚10時山坡發生土石流，民宅住家後山有土泥灌入，一家五口緊急逃出。市長謝國樑前往了解，目前住戶安置到其他房子，明天請工務處緊急處理。

基隆市今晚大雨不斷，東信路180巷司法新村法院宿舍，晚間10時發生土石流，民宅後方大量土泥夾雜樹枝傾洩而下，一家五口四大一小，緊急逃出。

據住戶表示，幸好雨有變小，但擔心後山垮下來，因土泥堵住民宅後門，十分危險。市長謝國樑晚間11時前往現場，工務處長陳耀川、東信里長賴綺到場了解及協助。

謝國樑說，由於狀況不明確，明天會派員後續處理，避免土石繼續滑落，目前一家五口都已平安安置。市府表示，司法新村有65戶民宅，發生土石流的只有75號後山，狀況明天會再了解。

基隆東信路民宅後方土石流灌入，一家五口逃出安置。圖／讀者提供
基隆東信路民宅後方土石流灌入，一家五口逃出安置。圖／讀者提供

山陀兒颱風

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