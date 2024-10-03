健康主題館／避免產生副作用 服藥時小心地雷飲食
吃藥要小心藥物間會有交互作用，其實食物和藥品也可能產生交互作用，千萬不可輕忽。口服藥和食物都是經過消化道吸收與代謝，所以有些食物的成分可能會導致藥效減弱或增加副作用。更應注意的是，吃藥最好是搭配喝白開水，NG飲品要避免。
吃藥常見5類NG飲品
1.含咖啡因飲料
咖啡、可樂、茶、巧克力、提神飲料等含咖啡因飲料，易與多種藥物產生交互作用。咖啡因可能增強氣管擴張劑效果，或讓安眠藥效力變差；可能減少某些精神用藥和抗心律不整藥的代謝，增加藥品副作用風險；抗生素、降血壓藥等藥物會減緩咖啡因代謝，提高咖啡因副作用發生。建議服藥期間避免大量飲用咖啡因飲料，以免影響藥效和增加副作用。
2.酒精
酒精與多種藥物同時使用，可能對健康造成嚴重影響。飲酒會增加降血糖藥物發生低血糖風險；長期飲酒會提高止痛藥的肝毒性；酒精會加強安眠藥、抗憂鬱藥、止吐藥等中樞神經抑制藥物的作用，使運動協調能力變差。建議服藥期間避免大量飲酒，以免加重藥物副作用。
3.葡萄柚、柚子（汁）
葡萄柚和柚子會干擾體內酵素對藥品的代謝而過度增強藥效，提高副作用風險。特別是部分降血脂藥、降血壓藥、心律不整藥、安眠藥和免疫抑制劑等藥物，影響特別顯著。建議在用藥期間避免食用葡萄柚與柚子（汁），以降低風險。
4.牛奶、鈣片、含鐵鎂鈣的綜合維他命
牛奶、鈣片及含鐵、鎂、鈣的綜合維他命食品，與某些抗生素、骨質疏鬆藥或甲狀腺素藥物結合後，會使腸胃難以吸收藥品，進而降低藥效。建議將這類食品與藥品服用時間間隔2至4小時，以確保藥物發揮正常效力。
5.其他飲料
蘋果汁和柳橙汁看似無害，卻會影響抗組織胺劑和骨質疏鬆藥的吸收，從而降低療效，建議與藥物至少間隔2至4小時食用。諾麗果汁、洋甘菊茶、蔓越莓汁則可能干擾抗凝血藥物作用，導致凝血功能異常，增加出血風險。因此，服用warfarin等抗凝血藥物時，應謹慎服用這些飲品，並嚴密監測凝血狀況。
5大地雷食物要留意
1.燕麥、麥麩
燕麥和麥麩會減少藥品吸收、降低藥效，特別是服用部分降血脂藥時，建議與燕麥、麥麩間隔2至4小時，以免影響藥效。
2.高鉀食物
香蕉、綠色葉菜類、菇類等高鉀食物，對某些藥品可能產生嚴重影響，特別是腎功能不全的病人，可能引發高血壓或心臟功能異常。當高鉀食物與抗生素、利尿劑或降血壓等藥物同時食用時，血鉀濃度會過高，造成高血壓或嚴重影響心臟功能。
3.富含酪胺食物
一些經過發酵或醃漬的加工品，例如起司、優格、香腸、紅酒等富含酪胺，與某些抗結核藥物或抗憂鬱藥同時服用時，可能引起血壓升高帶來危險。這種交互作用被稱為乳酪效應（cheese effect），因此在服用相關藥物時，應避免大量食用這類食物。
4.富含維他命K的食物
菠菜，花椰菜、蘆筍、肝臟等富含維他命K食物，可能削弱抗凝血藥物的效果，導致血管栓塞。建議這類食物定量食用，避免經常變化食用量，以確保藥效穩定。
5.紅麴、納豆
紅麴和納豆具有降血脂功能，與降血脂藥、抗病毒藥等藥物併用時，可能增加肌肉痠痛或橫紋肌溶解風險，甚至導致急性腎衰竭。因此，服用降血脂藥物的人應避免食用。
就醫時，請務必主動告知醫療人員正在服用的保健食品、營養品、中草藥或其他藥物，由醫師及藥師檢視是否有交互作用。
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