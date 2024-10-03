冠狀動脈狹窄逾7成 裝支架防心梗

70多歲的蔡先生，擔任醫院安全警衛工作，近期常覺得胸悶、易喘，偶爾冒冷汗，原以為只是過度勞累，多休息就沒事，但症狀不減反增，就醫檢查發現為冠狀動脈疾病的高風險群，於是進一步接受心導管檢查。結果顯示，蔡先生的心臟冠狀動脈發生70%以上的狹窄，因此進行冠狀動脈支架置放術，預防急性心肌梗塞的發生。

心臟血管疾病名列國人十大死因第二位。中國醫藥大學附設醫院台北分院心臟科醫師廖振宇表示，冠狀動脈疾病更是常見的心血管疾病，心絞痛是典型症狀，表現為胸骨後或心前區的壓迫性、緊縮性或窒息性疼痛，甚至疼痛會放射到左肩、左臂、頸部或下頜，也可能出現疲累、氣短、冒冷汗等症狀。

廖振宇指出，年齡、性別、吸菸、高血壓、糖尿病、高血脂（低密度膽固醇過高）、肥胖等，都是心血管疾病的危險因子。尤其心血管疾病高風險因子的人，低密度膽固醇（LDL）必須嚴格控制在70mg/dl、甚至55mg/dl以下，且要控制三高、減重及多運動，才能延緩心血管疾病發生。

廖振宇說，冠狀動脈狹窄又稱為「冠心症」或「狹心症」，因為血管粥狀硬化，原本平滑的血管表面長出「斑塊」，一旦發生斑塊破裂，會在血管內堵塞血流，血流變慢造成心肌缺氧，進而引發心肌梗塞。心臟病發作時，心臟只要缺氧每多一分鐘，皆可能造成永久且無法回復的傷害。當血管嚴重阻塞超過70%時，就必須接受心導管手術治療，降低猝死風險。

廖振宇指出，蔡先生具有三高及抽菸史，檢查發現左主冠狀動脈左前降支有70%以上的狹窄，為避免日後因血管阻塞導致心臟缺氧，引發心絞痛、急性心肌梗塞等嚴重後果，患者接受心導管手術，但術後仍會有殘餘的心絞痛症狀，因此給予服用新機轉抗心絞痛藥物，殘餘心絞痛大幅改善，生活品質也提升。

目前國人心絞痛盛行率為3.5%，約有55萬名心絞痛患者，廖振宇提醒，若出現壓迫性、緊縮性或窒息性疼痛，應該先至心臟內科進行診斷，當檢查診斷結果血管阻塞小於70%時，建議先以藥物治療為主，常用藥物包括傳統藥物，例如鈣離子阻斷劑、乙型受體阻斷劑、長效型硝酸鹽，以及新機轉抗心絞痛藥物。

如果藥物治療效果不佳或病人為高危險群，建議安排做心導管檢查，若檢查結果血管阻塞大於70%，會評估患者做心導管氣球擴張術或放置心血管支架，有些人則必須靠冠狀動脈繞道手術才能得到較佳的預後。