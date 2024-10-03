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颱風吃不到葉菜 還有替代選擇

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
颱風天買不到葉菜類，可改選菇類、根莖類、海菜類。本報資料照片
颱風天買不到葉菜類，可改選菇類、根莖類、海菜類。本報資料照片

山陀兒颱風來襲，菜價大漲，傳統市場、超市葉菜類都搶購一空，其實買不到葉菜類也不用緊張，營養師建議，可改選菇類、根莖類、海菜類、冷凍蔬菜等食材，但有些人就怕紅蘿蔔味道太重，可以打碎加入玉米濃湯，就是不錯的料理方式。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，蔬菜有紅橙黃綠白黑紫等不同顏色，買不到綠色的葉菜類，可改選白色的洋蔥、菇類等，紅黃色的紅蘿蔔、南瓜等，基本上適當保存，都可以放一段時間。

其他如紫菜、海帶芽等海菜類也相當推薦，許惠玉說，海菜類含「碘」，碘是維持甲狀腺功能的必須營養素，缺乏時容易覺得疲倦、怕冷、甲狀腺腫大及造成心智功能障礙，也會因為代謝變慢而易變胖。

營養師林恩如指出，櫛瓜等瓜類、香菇、海帶、紫菜、紅白蘿蔔等，也都是不錯的選擇，如果怕紅蘿蔔的味道，可以打碎放入玉米濃湯，或混在炒蛋、煎蛋中，燉湯也是不錯的選擇；冷凍花椰菜也可考慮，清炒、烤、燉飯等都很適合。

台北慈濟醫院營養師洪沂錚表示，絲瓜、黃瓜等瓜類，秀珍菇、美白菇、金針菇等菇類，南瓜、芋頭等則屬於澱粉，在颱風天比較容易買得到。

山陀兒颱風 營養師 甲狀腺

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