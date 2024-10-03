健康你我他／協會業務一手包 練就一身本領

服役軍旅20年後，懷抱回饋社會之心，擔任醫院急診室及弱勢團體的志工，增廣人生閱歷外，也種下了出任協會總幹事的因緣。某次身障團體舉辦園遊會，我主動載送人員、飲品和器材，對方感受到我的熱心，爾後都邀我參加活動。

當年我開書局直到結束營業，總幹事因行動不便、年歲漸大，希望我能接替。我在部隊負責經理補給，但並非社工出身，因此婉拒好意，然而總幹事三顧茅廬，見他坐在輪椅的身軀，委實不忍，就答應了他，也成為退伍後的另一個實習生涯。

當時協會常設兩個編制，復康巴士駕駛和行政文書處理（多由身障朋友擔任）。我到任後分飾兩角，擔任司機並不困難，舉凡到縣內做家庭訪視，載會員參加會議、訓練手工藝和身障運動大會，都由我開車接送，當時從宜蘭、新竹、雲林到台南、屏東，幾乎跑遍全省。

比較棘手的是行政業務，我對電腦操作不熟稔，因此從辦理會員入會，到申請輪椅、座墊、氣墊床、電動床等輔具，報名模範母親選拔、製作文宣、承辦卡拉OK比賽、紙黏土技藝班，向政府申請補助及勸募禮品，都在摸索中逐漸上手。

爾後因報考研究所而離職，回顧這幾年經驗，讓我體會到在身障團體工作，必須練就文武雙全的本領，具有愛心、耐心和同理心，才能勝任這項職務。