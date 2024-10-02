巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨船擱淺...航港局說話了 最快4日抽除餘油

巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨船1日清晨在蘭嶼西南方18浬因機艙進水宣布棄船，並擱淺於蘭嶼龍門港東南側，交通部航港局表示，為避免汙染海洋環境，已要求該輪船舶責任（P&I）保險公司啟動污染防治作業，預計4日傍晚海象好轉時，將抽除餘油船機物資啟運至蘭嶼，展開餘油抽除作業。

航港局表示，已於第一時間會同海保署、海巡署、台東縣政府及蘭嶼鄉公所成立應變小組應處，除要求該輪確認關閉油閥與油櫃，並就該輪擱淺位置研判可能汙染範圍，調度防污資材備便，同時要求該輪船舶責任（P&I）保險公司啟動污染防治作業。

航港局指出，為降低油汙染風險，除針對現地疑似有少量油污水外洩部分，要求保險公司委託海事工程業者，協調佈設岸際防污資材及清除油污水外，今也針對保險公司所提報的油汙染緊急處置計畫進行實質審查，要求於10月4日上午前補正完備內容，預計4日傍晚海象好轉時，將抽除餘油船機物資啟運至蘭嶼，以儘快展開餘油抽除作業。

航港局表示，至該輪船體斷裂情形，經航港局與船員比對船體結構位置，已確定並非殘油儲放位置，後續仍將會同海保署密切督促船東及保險公司以最短時間完成餘油抽除作業，並要求船方針對貨物清除儘速提出具體處置方案。

航港局指出，B輪殘餘約290噸油料及6萬7500噸殘貨，已會同海保署等單位召開6次應變小組會議應處，現階段工作重點為油汙染防治，針對船體中後段斷裂部分，比對船體結構圖說，與船體後段油艙間尚有貨艙區隔，初步研判油艙暫無受船體斷裂影響。

航港局表示，將依法督促P&I保險公司限期展開油污染防治工作，若未依限辦理或未積極採取實際行動，除將依法重罰及限期改善外，航港局必要時將緊急介入處置，另針對該輪殘貨，也會同海保署查明成分及狀態，要求保險公司研提貨物移除計畫。