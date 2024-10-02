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颱風不只防樹倒...割傷、皮膚爛恐感染 醫提醒「類鼻疽」須留意

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
醫師提醒，除砸傷、割傷、傷口感染等外傷，也要留意類鼻疽疫情。示意圖非新聞當事人。本報資料照片
醫師提醒，除砸傷、割傷、傷口感染等外傷，也要留意類鼻疽疫情。示意圖非新聞當事人。本報資料照片

山陀兒颱風緩慢逼近，但路徑一再變動，急診科醫師提醒，颱風天除要留意掉落物造成的壓傷、切割傷外，也要慎防小傷口沒注意，導致出現的蜂窩性組織炎等，同時也要小心仍伺機而動的「類鼻疽」，因為症狀很不典型，會出現紅疹，或咳嗽、發燒等症狀，民眾和醫療人員都要留意。

衛福部衛教資訊指出，臨床症狀表現差異相當大，從完全無病、無症狀肺堅實到壞死性肺炎，或快速致死性敗血症均有可能。

台灣緊急救護醫療指導醫師學會理事長林志豪說，根據過往經驗，當風雨很大時，急診人數其實會下降，只有非常嚴重的患者才會前往醫院，而風雨趨緩後，因為診所休診、醫院門診停開等相對輕微的患者，就會前往就醫。  

颱風天常見的急診病患樣態，包括路樹倒塌砸傷，或整理家園時的切割傷，也有些是小傷口沒有照顧好，因為泡水等因素，導致發展為蜂窩性組織炎的個案，林志豪提醒，除了這些狀況，還要特別留意「類鼻疽」，尤其今年7月凱米颱風過後，高雄等地出現較多病例。

林志豪表示，類鼻疽的症狀很不典型，會出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，也有些會伴隨紅疹，加上診斷不太容易，反而是臨床醫師跟民眾要比較小心的，大部分患者是因為傷口接觸到髒的土壤或泡水等，感染引發的死亡率跟嚴重程度，比單純的呼吸道疾病更高，需要特別留意。  

衛福部疾管署副署長羅一鈞昨指出，不只登革熱，類鼻疽在颱風後一周也是防治關鍵期，今年凱米颱風後截至9月29日，共累積80例類鼻疽病例，包含13例死亡，以高雄61例最多，特別呼籲慢性病民眾特別注意。

疾管署衛教資訊指出，類鼻疽通常不會人傳人，臨床症狀表現差異相當大，從完全無病、無症狀肺堅實到壞死性肺炎，或快速致死性敗血症均有可能，類似傷寒或肺結核，其臨床表徵包括肺空洞、膿胸、慢性膿瘍或骨髓炎等。 

治療方面，類鼻疽菌本身對多種抗生素都有抗藥性，即使在實驗室細菌培養有效的抗生素，使用在臨床上也不一定有效，目前一般認為，急性期需要用針劑的第三代頭孢子素（ceftazidime），視臨床情況使用2至4周，急性期治療後還必須使用長期20周的維持療法（maintenance treatment），避免復發，目前一般認為有效的處方為，合併的抗生素療法。

至於登革熱疫情，林志豪表示，一般大眾印象可能認為，颱風帶來很多降雨，當下就會導致個案增加，但通常颱風天風很大，強風反而可能吹散一些病媒聚集的地方，比較需要留意的，是後續積水清消未落實，過一陣子才會出現案例增加，而不是剛好颱風期間患者就會跟著上升。

凱米颱風 患者 醫師

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