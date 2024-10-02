放颱風假太開心？ 醫曝昨一堆中年人酒後送急診

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聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
不少醫院因山陀兒颱風停止門診業務，但仍保留急診。示意圖非當事醫院，本報資料照片
不少醫院因山陀兒颱風停止門診業務，但仍保留急診。示意圖非當事醫院，本報資料照片

山陀兒颱風已從強颱減弱為中颱，中央氣象署預估會以中颱或輕颱的強度，於今深夜至明清晨登陸，不少醫院停止門診業務，但仍保留急診，有醫院急診患者數比平常多2倍，多為腹痛、發燒等，昨晚則有不少因為喝醉，導致外傷的中年族群到急診報到，整個晚上約7至8例，還好傷勢都不嚴重，不需要住院。  

因應颱風停班課，台北市的台安醫院今天除住院、急診及血液透析外，停止所有門診、手術、健診及檢查，整體而言今天的急診就診情形，確實相對比較壅塞，大概比平常多2倍，今天多數患者因腹痛、發燒、上吐下瀉、流感等原因就醫，小兒科的患者也有增加。

該院急診科主任韓昌旺表示，主要是因為門診停開，診所也休診，有些輕症的患者，不舒服時還是會到急診就醫，整體而言今天外傷就醫的患者不多，主要集中在腸胃道、呼吸道症狀，小兒科也是因為沒有門診，所以家長帶孩子到急診就醫，比例上差不多，畢竟急診本就是這幾類病人為多，只是患者人數增加。

但隨著風雨增強，因為外傷就診的患病人可能增加，「昨晚開始人就比較多」，韓昌旺說，昨晚急診的第一波病人，是喝酒後出現的外傷個案，有些是打架，也有些人是自己跌倒，男女都有，年齡上則以中年族群為多，整個晚上大概有7至8人，「往常沒那麼多」，不過傷口處理後傷勢都還好，可以不用住院。  

過去颱風較嚴重時，外傷患者很多是因為車禍導致，韓昌旺提醒，在風勢、雨勢強勁時，當然能不出門就盡量不出門，如必須要外出，建議避免騎乘機車、腳踏車；還有些個案可能是因為颱風來襲，為了固定門窗、整理環境等而從鋁製樓梯跌落，導致骨折、腳斷掉、脊椎壓迫性骨折、頭部撞擊導致流血等，如果必須要當下執行，還是要有親友協助固定，如果沒有急迫性，就建議颱風過後再進行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

壓迫性骨折 山陀兒颱風 患者

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