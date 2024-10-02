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電費漲 衛福部全額補地區醫院、健保總額納考量

中央社／ 台北2日電

產業用電16日起漲價，平均調幅12.5%，醫界跳腳，喊話盼政府補助。衛福部今天重申，今年全額補貼地區醫院上漲電費，明年健保總額協商時，各級醫院電費調漲影響會納入考量。

繼今年4月才有一波電價漲聲響起，經濟部日前決議產業電價再調整14%，但民生內需及用電或產值衰退產業凍漲或減半調漲，平均漲幅為12.5%。

新電價16日上路，醫療院所大喊吃不消，相關團體昨天共同發聲明，盼政府補助電費。台電則透過新聞稿回應，用電量較小的診所若使用小商家用電，此次同樣凍漲；地區醫院依往例由政府編列預算補助（2025年再由健保總額協商時納入成本考量）；區域醫院和大型醫學中心則將以深度節能計畫專案協助，減輕電費負擔。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁今天接受媒體電訪說明，今年4月那一波電價調漲，行政院考量對小型的醫療院所衝擊較大，全額補助地區醫院電價因電價上漲所致的費用約新台幣3億元，預算來源則是撥補給台電的1000億元。

劉玉菁強調，由於這是行政院撥補給台電預算，實際運用在補貼哪些產業，衛福部沒辦法決定，還是要回到行政院層級討論，但當時行政院定調就是今年從1000億元中支應，明年進行健保總額協商時，會把電費調整影響納入討論，不只地區醫院，而是包含所有層級醫療院所在內。

接下來這波電價調整，劉玉菁說，雖然醫院端表達盼政府補助心聲，事實上電業法中明定，比方說衛福部社會及家庭署管理的仁愛之家，因屬照顧弱勢機構，社家署可依法編列預算來支應電費漲價產生的額外費用，但電業法中沒有包括醫療機構，除非將來修法納入，否則實務上恐有一定難度。

健保總額 行政院 電價

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