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植牙停看聽 牙醫師建議術前這些細節落實是關鍵

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
柳營奇美醫院牙周病科主治醫師李芳欣。圖／醫院提供
柳營奇美醫院牙周病科主治醫師李芳欣。圖／醫院提供

植牙是常見重建缺牙方式，其實成功率更與牙周病、糖尿病、抽菸息息相關。醫師建議，除培養良好口腔衛生習慣，癮君子術前更應戒菸，確保植牙手術過程更成功。

柳營奇美醫院牙周病科主治醫師李芳欣說，常有民眾因植牙後續衍生問題而尋求幫助，如植牙周圍骨頭喪失、牙齦發炎並有流血的狀況、或是牙齦萎縮造成植牙金屬裸露等問題。

她表示，植牙前醫師會先評估病人身體狀況，研究證據顯示，牙周病、糖尿病、抽菸和植牙的成功率息息相關，因此植牙手術前，若有上述狀況應先控制穩定，並建議戒菸，再由專業手術醫師評估是否適合植牙，建議患者應先培養良好口腔衛生習慣。

李芳欣說，在進行植牙手術之前應先審慎評估整體治療計畫，如植牙周圍骨頭和牙齦的條件、咬合是否不正…等。而植牙治療計畫中，首先是評估植牙周圍骨頭條件，骨頭條件會建議用電腦斷層做進一步分析；一般來說，植牙周圍要有2毫米的骨頭厚度，若有骨頭萎縮情形則會建議搭配補骨手術，建立良好的植牙地基。而植牙區域若缺乏角化牙齦，建議接受角質化牙齦移植手術。

她表示，很多病人可能不了解為什麼植牙需要多次手術，且整體治療時間較長而心生畏懼，但其實為植牙後健康維持，很多細節須注意，研究證據顯示，牙周病、糖尿病、抽菸和植牙成功率息息相關。而植牙周圍也都需要建立良好的地基（骨頭牙齦），同時也要搭配良好口腔衛生且定期回診做維護追蹤，才能確保有一口美麗健康的牙齒。

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