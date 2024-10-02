山陀兒挾劇烈風雨 公路局下午1時起預警性封閉10路段

山陀兒颱風來襲，預計挾帶劇烈風雨，交通部公路局截至下午1時預警性封閉10處路段，其中有8路段上午起已封閉，花蓮縣秀林鄉台9線154K+800至165K+700（和仁至崇德路段）、台東縣太麻里鄉台9線391K+800至417K+700（香蘭至大武路段）下午1時起全面封閉。

公路局表示，今花蓮縣秀林鄉台9線154K+800至165K+700（和仁至崇德路段）、台東縣太麻里鄉台9線391K+800至417K+700（香蘭至大武路段）下午1時起實施預警性封閉。

公路局也說，今上午起預警性封閉路段包括花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500（關原至太魯閣口路段）、花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線4K至16K（光復至豐濱路段）、高雄市桃源區台20線93K+000至98K+700（勤和至復興路段）、台東縣海端鄉台20線149K至199K（向陽至初來路段）、花蓮縣富里鄉至台東縣東河鄉台23線7K至25K+100（豐南至北源路段）。

屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300（德文路口至神山路段）、高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段）、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段）。