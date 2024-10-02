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生態插畫家劉伯樂辭世 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北2日電

生態插畫家劉伯樂9月15日辭世，享壽73歲。文化部政務次長李靜慧今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由劉伯樂妻子陳莉莉代表受贈，表彰其畢生致力於文化藝術的成就與貢獻。

根據文化部新聞稿，劉伯樂1952年出生於南投，畢業於中國文化大學美術系西畫組，兼擅插畫、攝影、野鳥生態繪圖、圖畫書創作及自然文學寫作，著有「黑白村莊」、「捉鎖管」、「台灣野鳥生態繪畫」等作品。

劉伯樂曾以「我看見一隻鳥」獲第3屆豐子愷兒童圖畫書獎首獎、「台灣山林野趣」獲第41屆金鼎獎兒童及少年圖書類優良出版品推薦、「再見Bye-Bye：何處是鳥家」入圍第48屆金鼎獎圖書插畫獎。

文化部表示，劉伯樂致力記錄台灣本土田野觀察，題材深植現實，野鳥圖像鮮明生動，更以畫筆留下超過400種台灣野鳥，畫工真實細膩且充滿人文關懷，享有「鳥畫捕手」美譽，其畢生成就與貢獻，將留給後人無限想念。

文化部 野鳥 金鼎獎

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