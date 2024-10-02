台灣青年編舞家周寬柔、蘇品文舞作登墨爾本藝穗節

在文化部支持下，澳洲「墨爾本藝穗節」與駐雪梨台北經濟文化辦事處文化組今年再度合作，推出「聚焦台灣」主題節目，邀請台灣青年編舞家周寬柔、蘇品文展演「TOMATO」及「少女須知」（Girl’s Notes）兩部舞蹈作品。

「墨爾本藝穗節」（Melbourne Fringe）10月1日至20日舉行。「聚焦台灣」（Fringe Focus Taiwan）主題節目為墨爾本藝穗節每年的重點節目之一，主打台灣當代、創新、實驗性的表演藝術作品與台灣優秀藝術家，今年並首度在墨爾本當代舞蹈中心Dancehouse及墨爾本演奏中心（Melbourne Recital Centre）兩個知名場館呈現。

蘇品文舞作「少女須知」由蘇品文與鋼琴家林麥可演出，將於10月11日至12日在墨爾本演奏中心呈現。蘇品文現為看嘸舞蹈劇場藝術總監，其作品深入探索性別、女性主義和裸體概念，並挑戰異性戀規範，質問親密關係中的權力流動。蘇品文並曾在倫敦的國際舞蹈藝術節Dance Umbrella、嘉義的草草戲劇節、台北藝術節等演出。

「少女須知」以作者不詳的「少女須知」及義大利作家艾可（Umberto Eco）「美的歷史」兩本書為靈感，透過女體經歷，反應台灣90年代新女性主義對近代性別政治的影響。作品拋出「女性該如何守規矩」的扣問，解析加諸在女性身上的社會期望，並探討日常行為背後的動機。

周寬柔舞作「TOMATO」則自10月2日至5日在墨爾本當代舞蹈中心Dancehouse演出。周寬柔以女性主義的觀點大膽探索身體政治及性向為名，作品涵蓋舞蹈、戲劇、行為藝術、文字等跨領域形式表演。

「TOMATO」自不同的性別身體出發，探索各種情慾的方式。鮮紅果實作為情慾、性別身體、性別認知等象徵，藉由身體與其時而倒置、時而抗衡的權力關係，探問「情慾為何」議題，並梳理性與性別如何被社會建構。作品將肉身與物的性實踐舞蹈化，試圖打破「人與物」既有的身體符號。

「TOMATO」在2022年的愛丁堡藝穗節獲五星好評，並獲夏宮（Summerhall）的藝術獎「LustrumAward」、英國線上藝文媒體Broadway Baby的藝術大獎「The Bobby Award」。

墨爾本藝穗節創意總監暨執行長亞伯拉罕斯（Simon Abrahams）向中央社表示，他在愛丁堡藝穗節時看到了「Tomato」，當下就知道必須把這部作品帶到墨爾本藝穗節，「這部作品充滿創意、令人興奮且充滿活力，對性別議題有獨特的詮釋」。

他也讚蘇品文是台灣最成功的實驗藝術家之一，並關注其作品有一段時間，「這部探索性別和裸露身體的作品，將成為本屆藝術節的亮點之一」，指蘇品文是一位大膽且富有冒險精神的藝術家，相信墨爾本一定會喜愛他們的作品。