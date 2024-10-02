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照顧長期臥床長者最常翻身 部桃提醒正確護理防壓傷

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
照顧長期臥床長者學會幫忙翻身正確護理技巧，可以預防照顧者自己也受傷。圖／衛福部桃園醫院提供
照顧長期臥床長者學會幫忙翻身正確護理技巧，可以預防照顧者自己也受傷。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院表示，台灣進入高齡化社會，照顧長期臥床的長者成為許多家庭的重要課題，如何有效率地翻身照顧，成為照顧者必須掌握的重要技巧。

部桃照顧服務員湯金玲指出，定時翻身以協助長者改變姿勢、促進血液循環、保持皮膚完整及預防壓傷，是護理中的關鍵工作之一，翻身照顧有兩大原則。

首先是照顧者要使用正確的技巧，如果是單人翻身，建議照顧者站在床頭，雙手伸至長輩腋下輕抬，並藉助中單順勢移動長輩的身體，翻身後適當放置枕頭以固定姿勢。如果照顧者身形較矮，則可選擇雙手從長輩腋下環抱胸部，利用向上的力量將長輩移高並調整至合適位置。此過程中特別需要注意肩膀、髖部、腳後跟及雙腿的骨突部位，確保有適當的擺放與支撐，以避免壓傷的發生。

照顧另一個技巧為鼓勵長輩自己出力，也就是「減法照顧」的概念，鼓勵長者在有能力的情況下自行出力參與翻身，這不僅能有效延緩長者身體功能的退化，還能減輕照顧者的負擔。由於身體機能的退化通常從四肢肌力下降開始，照護時應協助長者正確擺放手腳姿勢，以順利完成翻身動作。

部桃指出，隨著高齡化社會的加劇以及家庭人口數減少，家庭照顧者常面臨長時間照顧、缺乏替手及照護知識不足的壓力，遇到這類情況時，不要忘記尋求政府資源的幫助，可撥打長照專線1966，獲得專業人士的諮詢與支援服務，為長者提供更完善的照護。

部桃 長輩 高齡化

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