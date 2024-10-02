快訊

果粉等等！蘋果10月傳還有新品發表會 5樣產品先別買

還要加碼！台電再向立院要2千億撥補 張嘉郡：把人民當提款機

明天續放颱風假？ 氣象署最新風雨預測 「19縣市」達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

即使颱風買不到菜不吃紅蘿蔔 營養師推替代「4選擇」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
有不少民眾反應，到超市已買不到葉菜類，營養師建議，根莖類、菇類、海菜類、冷凍蔬菜等，都是可替代方案。記者侯永全／攝影
有不少民眾反應，到超市已買不到葉菜類，營養師建議，根莖類、菇類、海菜類、冷凍蔬菜等，都是可替代方案。記者侯永全／攝影

山陀兒颱風慢慢走，雖北部、中部幾乎沒有風雨，昨天菜價卻已經大漲3至5成，也有不少民眾反應，到超市已買不到葉菜類，只剩下紅蘿蔔無人問津，但其實買不到葉菜類也不用緊張，營養師建議，可改選菇類、根莖類、海菜類、冷凍蔬菜等類，如果怕紅蘿蔔味道太重，做成咖哩，或打碎加入玉米濃湯都是不錯的料理方式。

颱風天吃泡麵是不少台灣人的「儀式感」，但傳統市場的菜價讓不少民眾荷包緊張，很多人到價格相對穩定的超市或大賣場，卻發現貨架空蕩蕩，只剩幾包紅蘿蔔，就有網友發文表示「再次見證寧願餓死，也不要吃紅蘿蔔的時刻」。

對於這樣的狀態，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，蔬菜其實有紅橙黃綠白黑紫等不同顏色，買不到綠色的葉菜類，可改選白色的洋蔥、菇類等，紅黃色的紅蘿蔔、南瓜等，基本上適當保存，也都可以放一段時間。

除了這些蔬菜外，如淡菜、海帶芽等海菜類也相當推薦，許惠玉說，一般人容易忽略，頂多在滷味攤點海帶，但其實海菜類含「碘」的成分。衛福部衛教資訊指出，碘是維持甲狀腺功能的必須營養素，甲狀腺分泌的甲狀腺素可促進身體代謝及組織生長，缺乏時容易覺得疲倦、怕冷、甲狀腺腫大及造成心智功能障礙，也會因為代謝變慢容易變胖。

營養師林恩如則指出，如櫛瓜等瓜類、香菇、海帶、紫菜、紅白蘿蔔等，也都是不錯的選擇，如果怕紅蘿蔔的味道，可以打碎放入玉米濃湯，或混在炒蛋、煎蛋中，燉湯也是不錯的選擇；冷凍花椰菜也可考慮，清炒、烤、燉飯等都很適合。

台北慈濟醫院營養師洪沂錚表示，絲瓜、黃瓜等瓜類，秀珍菇、美白菇、金針菇等菇類，在颱風天也比較容易買得到，紅蘿蔔也算蔬菜的一種，南瓜、芋頭等則屬於澱粉，很多人不喜歡紅蘿蔔的味道，建議可以加入馬鈴薯、咖哩塊和白飯，煮成咖哩飯，有肉片的話也可以加入。

對於許多民眾會選擇的泡麵，洪沂錚提醒，要盡量選非油炸的；許惠玉則說，泡麵雖然方便，但會出現缺少纖維、調味過多、油炸等不健康因素，建議調味料加三分之一就好，並選擇含油量低的泡麵；如果喜歡調味料「放好放滿」，建議要加多一點青菜、菇類、紅蘿蔔或冷凍蔬菜等。

山陀兒颱風 泡麵 甲狀腺

延伸閱讀

颱風山陀兒來襲 台南12區預防性撤離621人

影／氣象署下修風力預測致未達放假標準 盧秀燕：颱風難以預測

山陀兒颱風可能在台南登陸 黃偉哲：台南市全面戒備

吃澱粉易胖屁股大腿？營養師曝：不是澱粉的鍋 其實是「2大惡習」害的

相關新聞

上班族小心！美研究：每日坐超過6小時易早逝、天天喝這飲料風險降24%

辦公室上班族長期久坐，原來超傷身！有研究顯示，每天坐6小時或以上而喝咖啡的人，與同樣情況但不喝咖啡的人相比，死亡風險減低了24%，這項研究顯示了久坐損健康及喝咖啡的好處。

照顧長期臥床長者最常翻身 部桃提醒正確護理防壓傷

衛福部桃園醫院表示，台灣進入高齡化社會，照顧長期臥床的長者成為許多家庭的重要課題，如何有效率地翻身照顧，成為照顧者必須掌...

即使颱風買不到菜不吃紅蘿蔔 營養師推替代「4選擇」

山陀兒颱風慢慢走，雖北部、中部幾乎沒有風雨，昨天菜價卻已經大漲3至5成，也有不少民眾反應，到超市已買不到葉菜類，只剩下紅...

10月迎最亮彗星、超級月亮等精彩天象 天文館曝最佳觀賞時機

北市天文館公布10月天象，除了有今年最亮彗星紫金山12日通過近地點，直至月底都是觀賞好時機外，而17日更有年度最大滿月登...

中秋烤肉後全家中流感案例多 醫籲快打疫苗

10月後進入流感高峰期，光田綜合醫院感染科主任楊清鎮醫師發現，上月中秋過後，門診流感案例大增，常是全家一起就醫，他發現有...

桃園果菜批發作大漲今回跌 蕹菜1公斤76高價農業局分析

中度颱風山陀兒暴風半徑觸及台灣南部陸地，桃園市農業局啟動防颱應變措施，局長陳冠義連日赴市場了解果菜價格、交易量，也到赴桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。