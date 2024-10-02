即使颱風買不到菜不吃紅蘿蔔 營養師推替代「4選擇」

山陀兒颱風慢慢走，雖北部、中部幾乎沒有風雨，昨天菜價卻已經大漲3至5成，也有不少民眾反應，到超市已買不到葉菜類，只剩下紅蘿蔔無人問津，但其實買不到葉菜類也不用緊張，營養師建議，可改選菇類、根莖類、海菜類、冷凍蔬菜等類，如果怕紅蘿蔔味道太重，做成咖哩，或打碎加入玉米濃湯都是不錯的料理方式。

颱風天吃泡麵是不少台灣人的「儀式感」，但傳統市場的菜價讓不少民眾荷包緊張，很多人到價格相對穩定的超市或大賣場，卻發現貨架空蕩蕩，只剩幾包紅蘿蔔，就有網友發文表示「再次見證寧願餓死，也不要吃紅蘿蔔的時刻」。

對於這樣的狀態，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，蔬菜其實有紅橙黃綠白黑紫等不同顏色，買不到綠色的葉菜類，可改選白色的洋蔥、菇類等，紅黃色的紅蘿蔔、南瓜等，基本上適當保存，也都可以放一段時間。

除了這些蔬菜外，如淡菜、海帶芽等海菜類也相當推薦，許惠玉說，一般人容易忽略，頂多在滷味攤點海帶，但其實海菜類含「碘」的成分。衛福部衛教資訊指出，碘是維持甲狀腺功能的必須營養素，甲狀腺分泌的甲狀腺素可促進身體代謝及組織生長，缺乏時容易覺得疲倦、怕冷、甲狀腺腫大及造成心智功能障礙，也會因為代謝變慢容易變胖。

營養師林恩如則指出，如櫛瓜等瓜類、香菇、海帶、紫菜、紅白蘿蔔等，也都是不錯的選擇，如果怕紅蘿蔔的味道，可以打碎放入玉米濃湯，或混在炒蛋、煎蛋中，燉湯也是不錯的選擇；冷凍花椰菜也可考慮，清炒、烤、燉飯等都很適合。

台北慈濟醫院營養師洪沂錚表示，絲瓜、黃瓜等瓜類，秀珍菇、美白菇、金針菇等菇類，在颱風天也比較容易買得到，紅蘿蔔也算蔬菜的一種，南瓜、芋頭等則屬於澱粉，很多人不喜歡紅蘿蔔的味道，建議可以加入馬鈴薯、咖哩塊和白飯，煮成咖哩飯，有肉片的話也可以加入。

對於許多民眾會選擇的泡麵，洪沂錚提醒，要盡量選非油炸的；許惠玉則說，泡麵雖然方便，但會出現缺少纖維、調味過多、油炸等不健康因素，建議調味料加三分之一就好，並選擇含油量低的泡麵；如果喜歡調味料「放好放滿」，建議要加多一點青菜、菇類、紅蘿蔔或冷凍蔬菜等。