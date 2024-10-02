國慶焰火在雲林 劍湖山邀民眾白天瘋樂園晚上看煙火

國慶焰火在雲林，光輝十月慢遊雲林。迎接今年國慶焰火活動即將到來，劍湖山世界（5701）推出指定日限定門票99元起，包含10月5日至10月6日，兩人同遊劍湖山，第二人只要99元(約1折優惠)。

另外還有身分證對號優惠，10月10日至10月13日期間限定，身分證字號有「8、1、5」三碼全中，門票超值優惠只要99元。

劍湖山世界經理張華紋表示，今年國慶焰火在雲林，劍湖山世界推出一系列慶祝優惠活動，首波優惠是10月5日至10月6日兩天，兩人同遊劍湖山世界，第二人只要99元，需搭配一人購買699元門票。

第二波則是廣受民眾喜愛的身分證對號優惠， 10月10日至10月13日限定，憑身分證ID中包含「1」、「5」或「8」的號碼，對中1碼門票價格499元、對中2碼門票399元、對中3碼門票99元。需持有效證件購票，號碼不重複計算。

而2024年國慶日限定活動，劍湖山世界網路商城獨家銷售，推出「幸福摩天輪百萬夜景觀覽套票」，白天瘋樂園、賞馬戲、啖美食、夜間搭乘幸福摩天輪，獨享雲嘉百萬夜景遠眺國慶煙火，在劍湖山世界網路商城限量開跑。

張華紋說，沒有搶到限量套票的民眾也不要氣餒，國慶日限定，劍湖山世界推出星光票下午4點後入園只要299元，可以先到酷咖啡悠閒的用餐品嚐咖啡，晚上7點在彩虹劇場欣賞世界級馬戲，8點在劍湖山世界G5廣場平台，遠眺雲嘉夜景與國慶煙火。

另外，劍湖山渡假大飯店特別推出住宿優惠專案，只要旅客名字中有「國」、「慶」、「燄(煙)」、「火」、「在」、「雲」、「林」中任一字，即日起至10月24日期間平日入住(週一至週四)，即享有兩人成行住宿含早餐，每房只要3,098元。