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10月迎最亮彗星、超級月亮等精彩天象 天文館曝最佳觀賞時機

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
今年最亮彗星「紫金山-阿特拉斯彗星」將於12日通過近地點，預估最高亮度可達2.5等，彗星自10月中旬至月底前都將出現在日落後的西方天空都是觀賞好時機。圖／北市天文館提供
今年最亮彗星「紫金山-阿特拉斯彗星」將於12日通過近地點，預估最高亮度可達2.5等，彗星自10月中旬至月底前都將出現在日落後的西方天空都是觀賞好時機。圖／北市天文館提供

北市天文館公布10月天象，除了有今年最亮彗星紫金山12日通過近地點，直至月底都是觀賞好時機外，而17日更有年度最大滿月登場，月亮會在地面景物的襯托下更顯得壯觀美麗，錯過9月觀賞好時機民眾可把握此次機會。

今年最亮彗星「紫金山-阿特拉斯彗星」將於12日通過近地點，預估最高亮度可達2.5等，彗星自10月中旬至月底前都將出現在日落後的西方天空，雖然彗星逐日遠離地球，但仰角也逐日升高，可觀賞時間也增長，在無光害處使用雙筒望遠鏡或小望遠鏡都可以捕捉到彗星身影。

天文館說，該彗星去年1月由中國紫金山天文台通報發現但後來消失，直到去年2月22日小行星陸地撞擊持續報警系統（ATLAS）通報發現新彗星，兩者比對後確認是同一顆天體，命名就以發現者並列。

而在14日傍晚，土星和盈凸月將一起現身於東南方天空，入夜後亮度0.7等的土星逐漸接近月球，隔日凌晨2點13分「合月」至3點西落前，肉眼見兩者幾乎併靠在一起，在非洲、印度等地區更可見到月掩土星奇景。

此外，天象預報顯示，17日將會迎來今年最大滿月，月相將在當天晚上7點26分達到「望」，此時地心至月心距離為35.7萬公里，比今年2月的最小滿月視直徑大了約14%，僅為今年距離最近的滿月，也符合一般超級滿月的條件。

天文館說，31日下午2點38分，在中部地區將可見到一場極為特別的「月球掠掩角宿一」天象。雖然角宿一為1.0等的亮星，但因發生在白晝，所以仍需使用小型望遠鏡才能觀察。

天文館表示，17日將會迎來今年最大滿月，月相將在當天晚上7點26分達到「望」，此時地心至月心距離為35.7萬公里，比今年2月的最小滿月視直徑大了約14%，為今年最近的滿月。圖／北市天文館提供
天文館表示，17日將會迎來今年最大滿月，月相將在當天晚上7點26分達到「望」，此時地心至月心距離為35.7萬公里，比今年2月的最小滿月視直徑大了約14%，為今年最近的滿月。圖／北市天文館提供

土星 天文館 彗星

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