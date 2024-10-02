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桃園果菜批發作大漲今回跌 蕹菜1公斤76高價農業局分析

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
農業局長陳冠義（中）連日到批發市場了解果菜供銷、品質和價格。圖／農業局提供
農業局長陳冠義（中）連日到批發市場了解果菜供銷、品質和價格。圖／農業局提供

中度颱風山陀兒暴風半徑觸及台灣南部陸地，桃園市農業局啟動防颱應變措施，局長陳冠義連日赴市場了解果菜價格、交易量，也到赴桃園果菜公司冷藏倉儲，查驗滾動式倉儲的蔬菜種類及儲藏量。

農業局統計，桃農批發市場昨天平均菜價為50.9元，相較9月平均價格為35.7元，漲幅42.5%，主要受颱風來臨，採購需求增加。今日平均價格每公斤39.6元，相較前一日價格50.9元，回跌11.3元，跌幅22%，交易量169公噸，仍維持量多。陳冠義與果菜市場董事長呂淑真、總經理連日到批發市場現場了解交易，陳冠義說明，今天批發價格回跌原因主要為部分蔬菜品項受水傷，及預期今日風雨增強買氣減緩影響，不過目前葉菜類的價格較仍偏高，甘薯葉每公斤45.1元，蕹菜（空心菜）每公斤76.1 元高價（台北果菜市場昨天批發價逼近70元），市政府也將持續監控農產品批發市場的供應狀況。

另外，農業局規畫全國最大彩繪稻田「田園派對」和「花現中壢農遊趣」，原訂5日（周六）在大園溪海休區和中壢山東登場，考量颱風整備工作，決定延至10月10日開幕。

農業局表示，因應山陀兒颱風來襲，9月29、30日已派員巡查對竹圍漁港、永安漁港，針對港區域內的公共設施做好防汛整備，要求漁船進港避風，並加強纜繩固定。陳冠義昨日還前往八德區有機蔬菜合作社視察，蔬菜生產區出貨情況正常，並檢視鄰近地勢低窪區防災整備情形。另像高梁、大豆、蕎麥、甘藷、仙草等雜糧作物，在颱風來襲特別需要加強田間排水，農業局也派員到大園、觀音等地區，關注雜糧的重要產區。

農業局也提醒農友，水稻已正值孕穗期、茭白筍正值營養生長期，為減輕颱風危害，可增加田間灌水高度，減少蒸散作用急遽造成傷害；果園應加強防風設施、固定枝條、減少植株搖晃而傷害根部或倒伏，已轉色的甜柿可以提早採收，但也要注意是否已達藥劑安全採收期。若發生農業災損，受災農民應主動通報所在地區公所，並拍攝災損照片，清楚標示地號，以便快速申請天然災害救助。

均價 山陀兒颱風 災損

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