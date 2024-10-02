北市天文館盤點10月天象 最亮彗星最大滿月現身

台北市立天文館盤點10月值得期待天象，包含今年最亮彗星紫金山12日通過近地點，預估至月底前都可觀測，年度最大滿月則在17日登場，是9月後再度出現的超級月亮。

依據台北市立天文科學教育館天象預報，紫金山-阿特拉斯彗星（C/2023 A3）將在12日通過近地點，預估亮度可達2.5等，成為今年最亮的彗星，直到月底都可以在日落後的西方天空看見，建議使用雙筒望遠鏡或小望遠鏡更容易觀測。

天文館說明，紫金山-阿特拉斯彗星最早在去年1月由中國紫金山天文台通報發現但後來消失，直到去年2月22日小行星陸地撞擊持續報警系統（ATLAS）通報發現新彗星，兩者比對後確認是同一顆天體，命名就以發現者並列。

天文館引述美國國家航空暨太空總署（NASA）資料指出，這顆彗星的週期長達數萬年，所以此次恐怕是一生一次的觀賞機會。

此外，天象預報顯示，17日的超級月亮同時是今年最大滿月，月相在當天晚間7時26分達到望，此時地心至月心距離為35.7萬公里，與今年2月24日距離地球40.5萬公里的最小滿月相比，直徑大了約14%。

天文館指出，由於滿月的時刻恰逢月球東升後不久，月亮會在地面景物的襯托下更顯得壯觀美麗，若是錯過9月的超級月亮，可要好好把握此次機會欣賞。

天文館表示，10月值得期待天象還有14日傍晚起登場的「土星合月」大秀，兩者將在隔天凌晨3時左右併攏，在非洲、印度部分地區還可見到「月掩土星」。